Ψηφιακή πλατφόρμα αναζήτησης στέγης για φοιτητές: Τα συν και τα πλην

Τα θετικά και αρνητικά της πρότασης της ΠΟΜΙΔΑ για τη δημιουργία ψηφιακής πλατφόρμας αναζήτησης στέγης για τους φοιτητές.

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων (ΠΟΜΙΔΑ) κατέθεσε πρόσφατα πρόταση προς την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Σοφία Ζαχαράκη, για την ανάπτυξη μιας ενιαίας ψηφιακής πλατφόρμας που θα διευκολύνει τους φοιτητές στην αναζήτηση κατοικίας στην πόλη σπουδών τους. Η ιδέα προβλέπει είτε τη δημιουργία ξεχωριστής υπηρεσίας σε κάθε πανεπιστήμιο είτε την υλοποίηση της εφαρμογής σε κεντρικό επίπεδο μέσω της κυβερνητικής πύλης Gov.gr, ώστε να συγκεντρώνονται όλες οι διαθέσιμες επιλογές φοιτητικής στέγασης σε ένα σημείο.

Σύμφωνα με την ΠΟΜΙΔΑ, η ανάγκη για ένα τέτοιο εργαλείο είναι επιτακτική. Κάθε χρόνο, μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των πανελλαδικών εξετάσεων, οι νέοι φοιτητές και οι οικογένειές τους ξεκινούν έναν συχνά επίπονο και χρονοβόρο αγώνα για να βρουν κατάλληλη και οικονομικά προσιτή στέγη. Οι φοιτητικές εστίες είναι λίγες, συχνά σε μέτρια ή κακή κατάσταση, και καλύπτουν μόνο ένα μικρό μέρος των αναγκών. Έτσι, η πλειονότητα των φοιτητών αναζητά στέγη στην ιδιωτική αγορά, όπου η πληροφόρηση είναι αποσπασματική και η ζήτηση συχνά ξεπερνά την προσφορά.

Η Ομοσπονδία επισημαίνει ότι παρότι υπάρχουν διαθέσιμα ακίνητα, η απουσία ενός οργανωμένου τρόπου παρουσίασης των επιλογών οδηγεί σε χαμένη προσπάθεια και καθυστερήσεις. Η προτεινόμενη πλατφόρμα θα μπορούσε να επιτρέπει σε ιδιοκτήτες και μεσιτικά γραφεία να αναρτούν εγκαίρως τις κατοικίες που προορίζονται για φοιτητές, με λεπτομερή στοιχεία για το ενοίκιο, την τοποθεσία, τις παροχές και φωτογραφικό υλικό.

Τα θετικά τους πρότασης

Ένα από τα βασικότερα πλεονεκτήματα είναι η ευκολία αναζήτησης. Με τη συγκέντρωση όλων των διαθέσιμων κατοικιών σε μια ενιαία ψηφιακή πλατφόρμα, οι φοιτητές και οι οικογένειές τους θα μπορούν να εντοπίζουν γρήγορα και συγκριτικά τους επιλογές τους, χωρίς να χρειάζεται να ψάχνουν σε δεκάδες αγγελίες διάσπαρτες στο διαδίκτυο ή στον τοπικό τύπο.

Η πρόταση υπόσχεται τους μείωση τους ταλαιπωρίας. Ειδικά για οικογένειες που πρέπει να ταξιδέψουν σε άγνωστες πόλεις για να βρουν σπίτι, η δυνατότητα προκαταρκτικής αναζήτησης και επιλογής μέσω διαδικτύου μπορεί να εξοικονομήσει χρόνο, χρήμα και κόπο.

Ένα ακόμη όφελος είναι η διαφάνεια και ο ανταγωνισμός. Όταν τους οι προσφορές είναι δημόσιες και εύκολα συγκρίσιμες, οι ιδιοκτήτες έχουν κίνητρο να προσφέρουν καλύτερες τιμές και όρους μίσθωσης, καθώς γνωρίζουν ότι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν εναλλακτικές. Τους ο ανταγωνισμός δεν αφορά μόνο την τιμή, αλλά και την ποιότητα – από την ανακαίνιση τους χώρου έως την παροχή επίπλων ή δωρεάν σύνδεσης στο διαδίκτυο.

Η έγκαιρη προετοιμασία είναι ένα ακόμη σημαντικό πλεονέκτημα. Αν οι ιδιοκτήτες δηλώνουν τα διαθέσιμα ακίνητά τους από νωρίς, οι οικογένειες μπορούν να οργανώσουν καλύτερα τη μετακόμιση και την εγκατάσταση του φοιτητή, αποφεύγοντας τον συνωστισμό των τελευταίων ημερών πριν την έναρξη των μαθημάτων.

Τέλος, η ΠΟΜΙΔΑ υποστηρίζει ότι η πλατφόρμα μπορεί να υλοποιηθεί με χαμηλό κόστος, αξιοποιώντας υφιστάμενες ψηφιακές υποδομές και τεχνογνωσία, κάτι που την καθιστά εφικτή και ρεαλιστική.

Οι προκλήσεις και τα πιθανά αρνητικά

Ωστόσο, η εφαρμογή μιας τέτοιας ιδέας δεν είναι χωρίς προκλήσεις. Η πρώτη αφορά την ανάγκη σωστής διαχείρισης. Θα πρέπει να υπάρξει φορέας με σαφείς αρμοδιότητες για την επίβλεψη, την τεχνική υποστήριξη και την ενημέρωση της πλατφόρμας. Χωρίς συνεχή εποπτεία, το εργαλείο κινδυνεύει να απαξιωθεί.

Ένας δεύτερος κίνδυνος είναι οι ψευδείς ή παραπλανητικές καταχωρίσεις. Αν δεν υπάρχουν μηχανισμοί ελέγχου και επιβεβαίωσης, οι χρήστες μπορεί να βρεθούν αντιμέτωποι με ανύπαρκτα ή ανακριβώς περιγραφόμενα ακίνητα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την αξιοπιστία του συστήματος.

Τα διαφορετικά συμφέροντα μεταξύ ιδιοκτητών και φοιτητών είναι επίσης ένα ζήτημα. Οι μεν επιδιώκουν υψηλότερα ενοίκια και ευνοϊκούς όρους μίσθωσης, οι δε αναζητούν προσιτές τιμές και ευελιξία. Η πλατφόρμα μπορεί να καταστεί πεδίο αντιπαραθέσεων αν δεν υπάρχει σαφές πλαίσιο κανόνων.

Υπάρχει, επιπλέον, το ζήτημα της τεχνικής πρόσβασης. Ορισμένοι ιδιοκτήτες, ιδιαίτερα μεγαλύτερης ηλικίας, ίσως δυσκολευτούν να χρησιμοποιήσουν ψηφιακά εργαλεία και να καταχωρίσουν σωστά τα ακίνητά τους. Αυτό μπορεί να περιορίσει τον όγκο των διαθέσιμων καταχωρίσεων.

Τέλος, η ανάγκη συνεχούς ενημέρωσης είναι κρίσιμη. Αν τα στοιχεία δεν ανανεώνονται άμεσα, η πλατφόρμα μπορεί να εμφανίζει σπίτια που έχουν ήδη ενοικιαστεί, απογοητεύοντας τους χρήστες και μειώνοντας την αποτελεσματικότητά της.