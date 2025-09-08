Games
Φοιτητές: Με συλλαλητήριο στις 11/9 απαντούν στις εξαγγελίες Μητσοτάκη στη ΔΕΘ- «Μας δουλεύει για τη φοιτητική στέγη»

«Κοροϊδία για τους φοιτητές – δώρα για τους επιχειρηματίες» οργή φοιτητών για τις δηλώσεις Μητσοτάκη στη ΔΕΘ για τη φοιτητική στέγη και τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, απαντούν με συλλαλητήριο στις 11 Σεπτέμβρη.

Σφοδρές αντιδράσεις στις τάξεις των φοιτητών προκάλεσαν οι αναφορές του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ για την φοιτητική στέγη και τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Όπως καταγγέλει το Μέτωπο Αγώνα Σπουδαστών «ο πρωθυπουργός, τόλμησε να αναδείξει τους φοιτητές ως υπεύθυνους για την άνοδο των τιμών των ενοικίων, λέγοντας ότι «αν όλοι οι φοιτητές μας ψάχνουν γκαρσονιέρες 40τμ οι τιμές θα αυξηθούν»!»

«Αυτοί που μας άφησαν χωρίς φοιτητικές εστίες, μας κατηγορούν για το ότι ψάχνουμε σπίτι και «ανεβάζουμε τις τιμές»

Στο κείμενό τους οι φοιτητές σημειώνουν ότι «αυτοί που μας άφησαν χωρίς φοιτητικές εστίες, μας κατηγορούν για το ότι ψάχνουμε σπίτι και «ανεβάζουμε τις τιμές» της αγοράς ακινήτων που η κυβέρνηση υπηρετεί κάνοντας όλα τα χατίρια σε real estate και εταιρίες που φτιάχνουν ιδιωτικές εστίες με πανάκριβα ενοίκια εκμεταλλευόμενοι την έλλειψη. Οι ευθύνες είναι δικές τους! Που οι Φοιτητικές εστίες καλύπτουν μόλις για το 6%, που 7 πανεπιστήμια και 17 φοιτητουπόλεις λειτουργούν χωρίς καν δική τους εστία, που το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα παραμένει ελάχιστο για ελάχιστους, ενώ εξαιρούνται από τις περσινές αυξήσεις οι φοιτητές σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Και όλα αυτά όταν τα ενοίκια έχουν αυξηθεί κατά +64%»

Μάλιστα ο πρωθυπουργός όπως τονίζουν έδωσε και συμβουλές προτρέποντας σε συγκατοικήσεις για να μπορούμε να πληρώνουμε τα υπέρογκα ενοίκια. Είπε «στο εξωτερικό οι φοιτητές συγκατοικούν. Και εγώ συγκατοίκησα και τα παιδιά μου συγκατοικούν». «Να το βάλουν καλά στο μυαλό τους. Δεν θα δεχτούμε την ευρωπαϊκή κανονικότητα που επιβάλει να πάρεις φοιτητικό δάνειο για να σπουδάσεις!» τονίζουν προς πάσα κυβερνητική κατεύθυνση.

Afiseta3sygkatoikish eeeea

«Όραμα» τα πανεπιστήμια – super market!

Η κυβέρνηση το τερμάτισε…Τι και αν έχει βουίξει ο τόπος για το μεγάλο φιάσκο και τα όσα τραγελαφικά έχουν δει το φώς της δημοσιότητας αναδεικνύοντας την σαπίλα που φέρνει το μεγάλο παζάρι που στήνουν κυβέρνηση – ΕΕ –επιχειρηματίες στην ανώτατη εκπαίδευση ο πρωθυπουργός δηλώνει «περήφανος!» «Είμαι πολύ υπερήφανος που υλοποιείται (…) αποδείξαμε ότι οι προδιαγραφές που έχουμε θέσει είναι πολύ αυστηρές». Για ποιο πράγμα δηλώνει περήφανος; Που βαφτίζει «πανεπιστήμια» τα ιδιωτικά κολέγια, που δόθηκε άδεια λειτουργίας χωρίς έγκριση προγραμμάτων σπουδών, που υποβαθμίζονται τα πτυχία των δημοσίων πανεπιστημίων, που βαφτίζει campus τις πολυκατοικίες, που τα ενοίκια που φτάνουν τα 25.000€ το χρόνο, που καταγγέλθηκαν σχέσεις ελεγκτών και ελεγχόμενων; Βέβαια μετά ομολόγησε ότι «αυτή η μεταρρύθμιση πολύ σημαντικό αναπτυξιακό πρόσημο, διότι θα μας δώσει τη δυνατότητα να μπορέσουμε να προσελκύσουμε και φοιτητές από το εξωτερικό».

AFISETA5 Idiotika panepisthmia 34212

Φοιτητές για ιδιωτικά πανεπιστήμια: «Αυτό είναι το όραμα τους το παζάρι πτυχίων!»

Όπως σημειώνουν οι φοιτητές αυτές είναι οι ««ευκαιρίες» που τάχα προσφέρουν: εγχώρια και εισαγόμενη πελατεία για τα ιδιωτικά και ταξικοί φραγμοί και τεράστιο κόστος σπουδών για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες!». Διαμηνύουν ότι δεν θα σταματήσουν τις αντιδράσεις τους και απαιτούν από τα αρμόδια Υπουργεία να δοθεί κρατική χρηματοδότηση, γιατη στήριξη των δημοσίων πανεπιστημίων και τη φοιτητική στέγη καθώς επίσης και τη λήψη μέτρων στήριξης για να μπορέσουν να ανταποκριθούν στο τεράστιο κόστος της φοιτητικής στέγης». Οι φοιτητές εμμένουν στην απόφασή τους για κλιμάκωση των αντιδράσεων και καλούν σε πανελλαδική κινητοποίηση την Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου, με συγκέντρωση στο Υπουργείο Παιδείας στις 13:00, ενώ παράλληλες δράσεις θα πραγματοποιηθούν και σε άλλες πόλεις.

