Φοιτητικό συλλαλητήριο στις 11 Σεπτέμβρη για τις διαγραφές και το υπέρογκο κόστος φοιτητικής στέγης

Οι φοιτητές προγραμματίζουν συλλαλητήριο την προσεχή Πέμπτη με φόντο την εκτόξευση των τιμών στις φοιτητικές κατοικίες αλλά και την ίδρυση των πρώτων ιδιωτικών πανεπιστημίων.

Την 11η Σεπτεμβρίου, ημέρα έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς επιλέγουν συμβολικά οι φοιτητές ως πανελλαδική μέρα δράσης για να διαδηλώσουν σε μεγάλες πόλεις της χώρας με κεντρικά αιτήματα την απόσυρση του νόμου για τις διαγραφές φοιτητών και τη λήψη μέτρων ενάντια στο υπέρογκο κόστος της φοιτητικής στέγης.

Οι φοιτητικοί σύλλογοι διοργανώνουν συλλαλητήρια ζητώντας από το αρμόδιο Υπουργείο Παιδείας και τα συνάρμόδια Υπουργεία να εισακουστούν τα αιτήματά τους για μέτρα ανακούφισης από το κόστος της φοιτητικής στέγης, κατάργηση του νόμου των διαγραφών αιώνων φοιτητών αλλά και ενίσχυση της δημόσιας και δωρεάν φοιτητικής μέριμνας.

Με συνθήματα «Στέγη για όλους – Όχι στις διαγραφές», οι φοιτητές δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τον αγώνα τους, καταγγέλλοντας ότι η κυβέρνηση «μετατρέπει τη φοιτητική ζωή σε πολυτέλεια». Παράλληλα θέλουν να στείλουν ένα ηχηρό μήνυμα για την εναντίωση της πανεπιστημιακής κοινότητας στα μέτρα καταστολής στα Πανεπιστήμια και στην ίδρυση των πρώτων ιδιωτικών πανεπιστημίων.

Όπως τονίζουν στο Dnews εκπρόσωποι των φοιτητών « Απαιτούμε μέτρα στήριξης και όχι διαγραφές, οι οποίες απειλούν χιλιάδες ενεργούς φοιτητές που εισήχθησαν ακόμα και το 2017-2018, είναι δηλαδή 24 και 25 χρονών! Η κυβέρνηση ψεύδεται ασύστολα όταν ισχυρίζεται ότι βάζει τάξη στους καταλόγους από τους «αιώνιους φοιτητές» όταν στην πραγματικότητα βάζει στο λαιμό χιλιάδων φοιτητών τη θηλιά του ανώτατου ορίου φοίτησης, τη στιγμή που σπουδάζουν χωρίς καμία στήριξη, εργάζονται παράλληλα για να ανταπεξέλθουν στο τεράστιο κόστος σπουδών και βιώνουν τα αδιέξοδα της κατάστασης στα πανεπιστήμια.»

Οι φοιτητές κατεβαίνουν στους δρόμους στις 11/9 - Η λίστα με τα προγραμματισμένα συλλαλητήρια

Αθήνα: Συγκέντρωση στο Υπουργείο Παιδείας στις 13:00

Θεσσαλονίκη: Κινητοποίηση στις Φοιτητικές Εστίες του ΑΠΘ στις 11:00 και συγκέντρωση στο Πάρκο ΧΑΝΘ, απέναντι από τη ΔΕΘ, στις 21:00

Πάτρα: Πρυτανεία Πανεπιστημίου Πατρών, 11:30

Βόλος: Πρυτανεία Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, 11:00

Λάρισα: Πρυτανεία Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, 12:00

Ηράκλειο: Περιφέρεια Κρήτης, 13:00

Ρέθυμνο: Αντιπεριφέρεια Κρήτης, 13:00

Χανιά: Δήμος Χανίων, 13:00

Ξάνθη: Παρέμβαση στην Πρυτανεία του Πολυτεχνείου, 11:30

Καβάλα: Κτίριο Διοίκησης ΔΠΘ, 11:30

Ρόδος & Μυτιλήνη: Διοικητικά κτίρια Πανεπιστημίου Αιγαίου, 11:30