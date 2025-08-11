2Γ/2025 ΑΣΕΠ – 45 αγγλικές φράσεις C2 για δυνατούς παίκτες

Αντιμετώπισε 45 απαιτητικές αγγλικές φράσεις επιπέδου C2, σχεδιασμένες για να ελέγξουν την ακρίβεια και την προσοχή σας στις λεπτομέρειες. Κάθε φράση συνοδεύεται από τρεις μεταφράσεις, όπου μόνο μία είναι σωστή. Ιδανικό υλικό εξάσκησης για τους υποψηφίους του διαγωνισμού για το ΥΠΕΞ.

Οι 45 φράσεις που ακολουθούν είναι επιπέδου Γ2 και έχουν τεθεί ώστε να δοκιμάσουν στο έπακρο τις γλωσσικές δεξιότητες.

Κάθε φράση συνοδεύεται από τρεις πιθανές μεταφράσεις στα ελληνικά. Οι επιλογές είναι σκόπιμα παρόμοιες, ώστε να απαιτούν προσεκτική ανάγνωση και βαθιά κατανόηση του νοήματος.

Μόνο μία από τις τρεις είναι η σωστή και δίδονται στο τέλος του άρθρου οι σωστές απαντήσεις.

Προσπαθήστε να εστιάσετε στις λεπτές διαφορές, στις αποχρώσεις των λέξεων και στις ιδιωματικές εκφράσεις. Σκεφτείτε σαν να βρίσκεστε σε πραγματική εξέταση, όπου η παραμικρή απροσεξία μπορεί να κοστίσει πολύτιμους βαθμούς.

Καλή επιτυχία και … καλή συγκέντρωση!

To be on cloud nine

Α. Να πετάς από τη χαρά σου

Β. Να βρίσκεσαι σε σύγχυση

Γ. Να φοβάσαι υπερβολικά

To cost an arm and a leg

Α. Να είναι κάτι φθηνό

Β. Να κοστίζει πάρα πολύ

Γ. Να αξίζει πολλά συναισθηματικά

To let the cat out of the bag

Α. Να μιλάς για ζώα

Β. Να λες κάτι υπερβολικό

Γ. Να αποκαλύπτεις μυστικό

To beat around the bush

Α. Να αποφεύγεις να μιλήσεις ευθέως

Β. Να μιλάς με ακρίβεια

Γ. Να ασχολείσαι άμεσα με το θέμα

To burn the midnight oil

Α. Να δουλεύεις ή να μελετάς ως αργά τη νύχτα

Β. Να χάνεις τον ύπνο σου χωρίς λόγο

Γ. Να ξεκουράζεσαι νωρίς

To hit the sack

Α. Να ξεκινάς να εργάζεσαι

Β. Να πηγαίνεις για ύπνο

Γ. Να εγκαταλείπεις μια προσπάθεια

To have a chip on your shoulder

Α. Να είσαι ανεκτικός

Β. Να έχεις μνησικακία ή αίσθηση αδικίας

Γ. Να έχεις έλλειψη αυτοπεποίθησης

To bite the bullet

Α. Να αποδέχεσαι κάτι δύσκολο και να το αντιμετωπίζεις

Β. Να αποφεύγεις μια σύγκρουση

Γ. Να παίρνεις μια εύκολη απόφαση

To cry over spilled milk

Α. Να ανησυχείς για κάτι που μπορεί να συμβεί

Β. Να δείχνεις αδιαφορία

Γ. Να στεναχωριέσαι για κάτι που έγινε και δεν αλλάζει

To face the music

Α. Να αποδέχεσαι τις συνέπειες των πράξεων σου

Β. Να απολαμβάνεις μουσική

Γ. Να μιλάς δημόσια

To go the extra mile

Α. Να κάνεις κάτι με μισή καρδιά

Β. Να καταβάλεις περισσότερη προσπάθεια απ’ ότι απαιτείται

Γ. Να αποφεύγεις κόπο

To steal someone’s thunder

Α. Να παίρνεις την προσοχή ή την επιτυχία κάποιου άλλου

Β. Να τον βοηθάς να πετύχει

Γ. Να τον αποθαρρύνεις

To throw in the towel

Α. Να υπερασπίζεσαι τον εαυτό σου

Β. Να αρχίζεις κάτι καινούριο

Γ. Να αποδέχεσαι μια ήττα

To play devil’s advocate

Α. Να υπερασπίζεσαι μια θέση που δεν πιστεύεις για χάρη της συζήτησης

Β. Να υπερασπίζεσαι το σωστό

Γ. Να συμφωνείς με όλους

To be in hot water

Α. Να είσαι ασφαλής

Β. Να απολαμβάνεις πολυτέλεια

Γ. Να είσαι σε δύσκολη θέση ή μπελάδες

To pull the plug

Α. Να τερματίζεις κάτι ξαφνικά

Β. Να ξεκινάς κάτι

Γ. Να δίνεις βοήθεια

To sweep something under the carpet

Α. Να αναδεικνύεις ένα πρόβλημα

Β. Να κρύβεις ένα πρόβλημα

Γ. Να το λύνεις άμεσα

To throw cold water on something

Α. Να αναλαμβάνεις δράση

Β. Να ενθαρρύνεις

Γ. Να αποθαρρύνεις ή να μειώνεις τον ενθουσιασμό

To bend over backwards

Α. Να προσπαθείς πάρα πολύ για να βοηθήσεις

Β. Να είσαι αδιάφορος

Γ. Να αποφεύγεις ευθύνες

To cut corners

Α. Να δρας με επιμέλεια

Β. Να είσαι αδιάφορος

Γ. Να προσπαθείς πάρα πολύ για να βοηθήσεις

To be caught red-handed

Α. Να συλληφθείς την ώρα που διαπράττεις κάτι

Β. Να παρεξηγηθείς άδικα

Γ. Να κατηγορηθείς χωρίς αποδείξεις

To turn a blind eye

Α. Να ζητάς βοήθεια

Β. Να αντιδράς αμέσως

Γ. Να κάνεις ότι δεν βλέπεις κάτι λάθος

To hold your horses

Α. Να κάνεις κάτι γρήγορα

Β. Να περιμένεις και να κάνεις υπομονή

Γ. Να επιτεθείς

To kick the bucket

Α. Να εγκαταλείπεις μια συνήθεια

Β. Να πεθαίνεις

Γ. Να ταξιδεύεις μακριά

To spill the beans

Α. Να μοιράζεσαι μυστικό

Β. Να κάνεις λάθος υπολογισμό

Γ. Να χάνεις κάτι

To weather the storm

Α. Να αντέχεις δύσκολες καταστάσεις

Β. Να προετοιμάζεσαι για γιορτή

Γ. Να αποφεύγεις συγκρούσεις

To break the ice

Α. Να ψυχραίνεις μια σχέση

Β. Να τερματίζεις μια συνεργασία

Γ. Να ξεκινάς μια συζήτηση σε αμήχανη κατάσταση

To bite off more than you can chew

Α. Να μιλάς πάρα πολύ

Β. Να αναλαμβάνεις περισσότερα από όσα μπορείς να διαχειριστείς

Γ. Να αποφεύγεις υποχρεώσεις

To get a taste of your own medicine

Α. Να βιώνεις αυτό που κάνεις στους άλλους

Β. Να παίρνεις θεραπεία

Γ. Να γεύεσαι κάτι δυσάρεστο

To be the last straw

Α. Μια ευκαιρία

Β. Το τελευταίο γεγονός που ξεχειλίζει το ποτήρι

Γ. Η πρώτη προειδοποίηση

To pull the wool over someone’s eyes

Α. Να εξαπατάς κάποιον

Β. Να τον προστατεύεις

Γ. Να τον συμβουλεύεις

To be on thin ice

Α. Να βρίσκεσαι σε επισφαλή θέση

Β. Να προχωράς αργά

Γ. Να πετυχαίνεις σίγουρα

To hit the nail on the head

Α. Να κάνεις λάθος

Β. Να υπερβάλλεις

Γ. Να βρίσκεις την τέλεια λύση ή περιγραφή

To jump on the bandwagon

Α. Να το ξεκινάς πρώτος

Β. Να συμμετέχεις σε κάτι επειδή το κάνουν κι άλλοι

Γ. Να το απορρίπτεις

To see eye to eye

Α. Να συμφωνείς πλήρως

Β. Να συγκρούεσαι

Γ. Να είσαι αδιάφορος

To burn bridges

Α. Να ξεκινάς νέες συνεργασίες

Β. Να επιδιορθώνεις σχέσεις

Γ. Να καταστρέφεις οριστικά μια σχέση

To be a blessing in disguise

Α. Κάτι που φαίνεται κακό αλλά τελικά είναι καλό

Β. Κάτι που είναι ξεκάθαρο κακό

Γ. Κάτι που είναι αδιάφορο

To hit the road

Α. Να παραμένεις σταθερός

Β. Να σταματάς ξαφνικά

Γ. Να ξεκινάς ταξίδι

To keep someone at arm’s length

Α. Να τον πλησιάζεις

Β. Να κρατάς απόσταση

Γ. Να τον αγνοείς εντελώς

To rock the boat

Α. Να διαταράσσεις την ισορροπία

Β. Να τη διατηρείς

Γ. Να αδιαφορείς

To be in the same boat

Α. Να έχεις πλεονέκτημα

Β. Να είσαι στην ίδια δύσκολη κατάσταση με άλλους

Γ. Να είσαι μόνος

To keep your chin up

Α. Να παραμένεις αισιόδοξος

Β. Να είσαι αδιάφορος

Γ. Να παραιτείσαι

To get cold feet

Α. Να ενθουσιάζεσαι

Β. Να φοβάσαι πριν κάνεις κάτι σημαντικό

Γ. Να προχωράς αμέσως

To break new ground

Α. Να μιμείσαι

Β. Να καταστρέφεις

Γ. Να πρωτοπορείς

To keep something at bay

Α. Να το αφήνεις να πλησιάσει

Β. Να το κρατάς σε απόσταση

Γ. Να το αντιμετωπίζεις άμεσα

Σωστές απαντήσεις:

1Α, 2Β, 3Γ, 4Α, 5Α, 6Β, 7Β, 8Α, 9Γ, 10Α, 11Β, 12Α, 13Γ, 14Α, 15Γ, 16Α, 17Β, 18Γ, 19Α, 20Γ, 21Α, 22Γ, 23Β, 24Β, 25Α, 26Α, 27Γ, 28Β, 29Α, 30Β, 31Α, 32Α, 33Γ, 34Β, 35Α, 36Γ, 37Α, 38Γ, 39Β, 40Α, 41Β, 42Α, 43Β, 44Γ, 45Β

Και επειδή νομίζατε ότι τελειώσατε έκανα το ίδιο και από τα ελληνικά στα αγγλικά. Για να σας δω τώρα!

Έβαλε τα γυαλιά σε όλους

Α. He put everyone in their place

B. He outshone everyone

C. He opened everyone’s eyes

Έκανε την καρδιά του πέτρα

Α. He hardened his heart

B. He bit the bullet

C. He built a wall around himself

Πιάστηκε αδιάβαστος

Α. He was caught red-handed

B. He was caught off guard

C. He was unprepared for the test

Η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι

Α. The last straw

B. The final drop

C. The tipping point

Τον έπιασε στον ύπνο

Α. He caught him off guard

B. He caught him napping

C. He caught him sleeping

Κράτησε μικρό καλάθι

Α. He kept a low profile

B. He didn’t get his hopes up

C. He played it safe

Έπεσε στα μαλακά

Α. He got away with it

B. He landed softly

C. He faced no consequences

Του έβαλε τα δύο πόδια σ’ ένα παπούτσι

Α. He tied his hands

B. He made things very difficult for him

C. He put him in a tight spot

Από το πουθενά

Α. Out of thin air

B. Out of nowhere

C. From scratch

Τον έπιασε στον αέρα

Α. He caught it instantly

B. He caught it in the air

C. He anticipated it

Τον έβαλε με θηρία

Α. He fought tooth and nail

B. He fought with the beasts

C. He took on the mighty

Κάθε κατεργάρης στον πάγκο του

Α. Every rogue to his bench

B. Everyone in their place

C. Every scoundrel gets what he deserves

Του έριξε μαύρο

Α. He gave him the cold shoulder

B. He blocked him from the TV

C. He banned him entirely

Τον έπιασε στον λόγο του

Α. He held him to his word

B. He interrupted his speech

C. He quoted him exactly

Από το κακό στο χειρότερο

Α. From bad to worse

B. From worse to disastrous

C. From poor to unbearable

Έχασε τη γη κάτω από τα πόδια του

Α. He lost the ground beneath his feet

B. He lost his footing

C. He was stunned beyond words

Έβαλε το μαχαίρι στο κόκκαλο

Α. He pushed the knife to the bone

B. He went to the root of the problem

C. He left no stone unturned

Του έβγαλε το λάδι

Α. He drained his oil

B. He exhausted him completely

C. He took everything from him

Σήκωσε τα χέρια ψηλά

Α. He surrendered

B. He raised his hands high

C. He gave up completely

Μπήκε στο πετσί του ρόλου

Α. He embodied the role

B. He became one with the part

C. He took the role too seriously

Πήγε άπατος

Α. It sank without a trace

B. It went completely unnoticed

C. It failed miserably

Τον πήρε στον λαιμό του

Α. He caused his downfall

B. He took him by the neck

C. He endangered him

Έγινε το έλα να δεις

Α. Chaos erupted

B. It was a sight to behold

C. It was total disorder

Έφαγε τα μούτρα του

Α. He failed miserably

B. He fell flat on his face

C. He embarrassed himself badly

Τον έδειξε τα δόντια του

Α. He showed his teeth

B. He revealed his strength

C. He threatened him subtly

Έβαλε νερό στο κρασί του

Α. He watered down his wine

B. He compromised

C. He diluted his plans

Τον έπιασε στον ύπνο

Α. He caught him napping

B. He surprised him in sleep

C. He caught him unprepared

Μπήκε στο μάτι του

Α. He got in his eye

B. He aroused his jealousy

C. He became his rival

Έβαλε το κεφάλι του στον ντορβά

Α. He risked everything

B. He exposed himself

C. He took a bold step

Τον πήρε στο ψιλό

Α. He took him lightly

B. He mocked him

C. He underestimated him

Τα έβαλε όλα κάτω

Α. He put everything under control

B. He calculated everything carefully

C. He left nothing unchecked

Έβγαλε τον σκασμό

Α. He shut his mouth

B. He stayed quiet reluctantly

C. He stopped talking suddenly

Πήρε αέρα

Α. He gained confidence

B. He got carried away

C. He breathed fresh air

Του γύρισε την πλάτη

Α. He turned his back on him

B. He ignored his request

C. He refused to help

Πήγε γυρεύοντας

Α. He provoked it

B. He was looking for trouble

C. He dared him to act

Έκανε την πάπια

Α. He pretended to be absent

B. He played dumb

C. He avoided responsibility

Πέταξε την σκούφια του

Α. He rejoiced

B. He lost his temper

C. He showed enthusiasm

Του έσπασε τα νεύρα

Α. He got on his nerves

B. He exhausted his patience

C. He annoyed him persistently

Τα έπαιξε όλα για όλα

Α. He risked everything

B. He bet everything

C. He made the ultimate move

Του έβαλε χέρι

Α. He reprimanded him

B. He intervened physically

C. He stopped him harshly

Έχασε την μπάλα

Α. He lost the ball

B. He got completely confused

C. He failed to control the situation

Του βγήκε ξινό

Α. It turned sour on him

B. He regretted it deeply

C. It backfired on him

Τον έπιασε κορόιδο

Α. He deceived him

B. He underestimated him

C. He used him

Έβαλε πλώρη για…

Α. He set sail for…

B. He prepared for the nest step

C. He aimed for…

Του έκοψε τα φτερά

Α. He clipped his wings

B. He disappointed him

C. He discouraged him

Σωστές απαντήσεις:

1B, 2B, 3C, 4A, 5B, 6B, 7A, 8C, 9B, 10A, 11C, 12B, 13A, 14A, 15A, 16A, 17B, 18B, 19C, 20A, 21C, 22A, 23C, 24A, 25C, 26B, 27A, 28B, 29A, 30B, 31B, 32A, 33A, 34A, 35B, 36B, 37C, 38A, 39A, 40A, 41B, 42C, 43A, 44C, 45C