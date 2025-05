Ξεκίνησε από τα ορυχεία βωξίτη η αναδιοργάνωση της Metlen, ο ΒΟΑΚ, η οφειλή του Δημοσίου στη NOVA και η δικαστική διαμάχη Λαιμού - Hellenic Mutual War Risks Association

Τα βλέμματα στις τράπεζες

Με το ενδιαφέρον στραμμένο στον τραπεζικό κλάδο ξεκινά η τρέχουσα εβδομάδα, καθώς οι τέσσερις συστημικές τράπεζες της χώρας ανακοινώνουν σταδιακά τα οικονομικά τους αποτελέσματα για το πρώτο τρίμηνο του 2025. Την αρχή κάνει αύριο, πριν από το άνοιγμα της χρηματιστηριακής συνεδρίασης, η Τράπεζα Πειραιώς, ενώ την Πέμπτη ακολουθούν οι ανακοινώσεις από την Εθνική Τράπεζα και τη Eurobank. Τον κύκλο κλείνει η Alpha Bank το πρωί της Παρασκευής. Το ενδιαφέρον των επενδυτών και των αναλυτών επικεντρώνεται στην πορεία των επιτοκιακών εσόδων, τα οποία αναμένεται να υποστούν κάμψη, καθώς οι τράπεζες έχουν εισέρθει σε φάση χαμηλότερων επιτοκίων. Πέραν της αναμενόμενης πτώσης στα επιτοκιακά έσοδα, οι τράπεζες καλούνται να διαχειριστούν και χαμηλότερα έσοδα από προμήθειες. Πάντως, πρέπει να σημειωθεί πως το πρώτο τρίμηνο του έτους παρουσιάζει χαρακτηριστικά εποχικότητας και δεν προσφέρεται για συμπεράσματα, ιδιαίτερα μετά από το πολύ ισχυρό τέταρτο τρίμηνο του 2024.

Ξεκίνησε η αναδιοργάνωση της Metlen

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται ήδη οι ενέργειες που προανάγγειλε ο Ευάγγελος Μυτιληναίος κατά την παρουσίασή του στο Capital Markets Day της Metlen στο Λονδίνο, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευση της εταιρείας για επιτάχυνση της ανάπτυξής της μέσα από δομικές παρεμβάσεις και στρατηγική ενοποίηση. Η Metlen έκανε ήδη πράξη τη δέσμευση αυτή, προχωρώντας στη συγχώνευση τριών θυγατρικών της στον τομέα των ορυχείων βωξίτη, κίνηση που σηματοδοτεί την απαρχή της νέας φάσης αναδιάρθρωσης στον μεταλλευτικό της βραχίονα. Η συγχώνευση αφορά στην απορρόφηση των εταιρειών Δελφοί Δίστομον Μονοπρόσωπη Ανώνυμος Μεταλλευτική Εταιρεία και Μονοπρόσωπη Ανώνυμος Εταιρεία Μεταλλείων Μεταλλευμάτων Βιομηχανίας και Ναυτιλίας από την Ευρωπαϊκοί Βωξίτες Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία, με ημερομηνία ισολογισμού μετασχηματισμού την 31η Δεκεμβρίου 2024. Στο πλαίσιο της συγχώνευσης, το μετοχικό κεφάλαιο της Ευρωπαϊκοί Βωξίτες αυξήθηκε στα 18,2 εκατ. ευρώ, με την έκδοση 12.819.000 νέων μετοχών, ενώ από την αποτίμηση της αξίας της Δελφοί Δίστομον, η οποία τοποθετήθηκε στα 20,36 εκατ. ευρώ, σχηματίστηκαν επιπλέον αποθεματικά άνω των 16 εκατ. ευρώ. Για τη δεύτερη απορροφώμενη εταιρεία, τη Μονοπρόσωπη Α.Ε. Μεταλλείων Μεταλλευμάτων Βιομηχανίας και Ναυτιλίας, δεν απαιτήθηκε έκδοση νέων μετοχών, καθώς η απορροφώσα κατείχε ήδη το 100% του μετοχικού της κεφαλαίου. Η συγχώνευση πραγματοποιήθηκε με τη μορφή καθολικής διαδοχής, χωρίς να προηγηθεί εκκαθάριση, και περιλάμβανε τη μεταβίβαση του συνόλου του ενεργητικού και παθητικού των απορροφώμενων εταιρειών στην Ευρωπαϊκοί Βωξίτες. Από την ολοκλήρωση της διαδικασίας, όλες οι συμβάσεις, οι διοικητικές άδειες, τα δικαιώματα και οι έννομες σχέσεις των απορροφώμενων εταιρειών έχουν μεταφερθεί στην απορροφώσα, ενώ οι εργαζόμενοι έχουν ενσωματωθεί πλήρως στο νέο σχήμα, διατηρώντας αδιάλειπτα τη σχέση εργασίας τους.

H GTK2 Energy Experts

Με αφορμή την αναφορά στην Metlen να αναφέρουμε πως ο Παναγιώτης Γαρδελίνος, πρώην Γενικός Διευθυντής του Τομέα Έργων Βιώσιμης Ανάπτυξης της Mytilineos, ο οποίος αποχώρησε προ εξαμήνου από την εισηγμένη, πραγματοποιεί πλέον τα δικά του επιχειρηματικά ξεκινήματα. Μαζί με ομάδα στενών συνεργατών του, ίδρυσε τη GTK2 Energy Experts AE, μια εταιρεία με στρατηγική κατεύθυνση την υποστήριξη και ανάπτυξη ενεργειακών υποδομών και τεχνικών έργων. Η νέα εταιρεία έχει ως βασικό αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών μηχανικών για ενεργειακά έργα, ενώ στους δευτερεύοντες τομείς της δραστηριότητας εντάσσονται οι υπηρεσίες για βιομηχανικά και βιοτεχνικά έργα, η διανομή ηλεκτρικής ενέργειας, οι εμπορικές αντιπροσωπείες ηλεκτρολογικού εξοπλισμού καθώς και κατασκευαστικές εργασίες κτιρίων.Το διοικητικό συμβούλιο απαρτίζεται από τέσσερα μέλη, με τον ίδιο τον κ. Γαρδελίνο να αναλαμβάνει τη θέση του προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου, έχοντας την αποκλειστική εκπροσώπηση της εταιρείας. Πλάι του βρίσκονται οι Αναστάσιος Τρόντης, Φίλιππος Καμπούκος και Γεωργία Παυλοπούλου, οι οποίοι μαζί με τον ίδιο συγκροτούν και τη μετοχική σύνθεση της εταιρείας, κατέχοντας ποσοστά 20% ο καθένας, ενώ ο Γαρδελίνος διατηρεί το 40%.

«Αγώνας δρόμου»

Σε αγώνα δρόμου έχει επιδοθεί το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, προκειμένου να μην χαθεί η κρίσιμη χρηματοδότηση ύψους 200 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης, για την υλοποίηση του σημαντικότερου τμήματος του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ), από τα Χανιά μέχρι το Ηράκλειο. Η υπογραφή της σύμβασης παραχώρησης έχει προγραμματιστεί για τις 9 Μαΐου, με στόχο να ξεκινήσει άμεσα η φάση μελετών και κατασκευής και να έχουν ολοκληρωθεί κρίσιμα τμήματα του έργου έως το πρώτο εξάμηνο του 2026 – χρονικό ορόσημο για τη δυνατότητα απορρόφησης της κοινοτικής ενίσχυσης. Πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα οδικά έργα στη χώρα, συνολικού προϋπολογισμού περίπου 2 δισ. ευρώ, εφόσον συμπεριληφθεί και η προαιρετική επέκταση του τμήματος Κίσσαμος – Χανιά. Η χρηματοδοτική συμμετοχή του Δημοσίου για την περίοδο μελετών – κατασκευών φθάνει τα 792 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 200 εκατ. προέρχονται από το Ταμείο Ανάκαμψης. Η δυνατότητα εκταμίευσης των σχετικών κοινοτικών κονδυλίων λήγει τον Ιούνιο του 2026, κάτι που εντείνει την πίεση για την ταχεία εκκίνηση των εργασιών και την εμπρόθεσμη πρόοδο του έργου. Ανάδοχος του έργου έχει αναδειχθεί ο Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ο οποίος στις 10 Μαρτίου 2025 ορίστηκε και επισήμως ως οριστικός παραχωρησιούχος. Για την υποστήριξη της χρηματοδότησης του project, η εταιρεία έχει εξασφαλίσει κοινοπρακτικό ομολογιακό δάνειο έως 1,301 δισ. ευρώ από τις τέσσερις μεγάλες ελληνικές τράπεζες (Alpha, Εθνική, Eurobank, Πειραιώς) και έχει ιδρύσει τη θυγατρική Δικταίον Παραχωρήσεις ΜΑ, η οποία θα αναλάβει την εκτέλεση και διαχείριση του έργου. Η διάρκεια της παραχώρησης ανέρχεται στα 35 έτη, εκ των οποίων έως πέντε έτη προβλέπονται για την περίοδο μελετών και κατασκευών.

Δικαστική διαμάχη

Μια δικαστική διαμάχη βρίσκεται σε εξέλιξη στο Λονδίνο, ανάμεσα στη ναυτιλιακή εταιρεία Diamlemos Shipping Corporation, συμφερόντων του εφοπλιστή Διαμαντή Λαιμού, και τον ασφαλιστικό οργανισμό Hellenic Mutual War Risks Association (Bermuda) Ltd., γνωστό και ως Hellenic War Risks Club. Η υπόθεση εξετάζεται από το High Court of England and Wales και αφορά αξιώσεις αποζημίωσης της εταιρείας Diamlemos. Η Hellenic War Risks Association είναι ένας εξειδικευμένος αλληλασφαλιστικός οργανισμός με έδρα τις Βερμούδες, που παρέχει ασφαλιστική κάλυψη αποκλειστικά για περιστατικά πολέμου, τρομοκρατίας, πειρατείας, κατάσχεσης και άλλων παρόμοιων κινδύνων στους οποίους εκτίθενται πλοία σε περιοχές υψηλού ρίσκου. Το Club διαχειρίζεται από την Thomas Miller (Bermuda) Ltd. και έχει τη φήμη ενός από τους πιο εξειδικευμένους φορείς στον τομέα των ναυτασφαλίσεων. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Hellenic War Risks δεν έκανε αποδεκτό το αίτημα ή αρνήθηκε να καταβάλει την πλήρη αποζημίωση, επικαλούμενος όρους και εξαιρέσεις από το ασφαλιστικό πλαίσιο του Club.

1 εκατ. ευρώ στη NOVA

Το πράσινο φως για την καταβολή στη NOVA ποσού που ξεπερνά το 1 εκατ. ευρώ έδωσε το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, αναγνωρίζοντας την υποχρέωση του Ελληνικού Δημοσίου να πληρώσει για τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες που παρείχε η εταιρεία στο πλαίσιο του έργου «ΣΥΖΕΥΞΙΣ Ι». Η απόφαση ελήφθη από το Γ’ Τμήμα του ΝΣΚ και αφορά σε δύο χρονικές περιόδους, από τον Απρίλιο έως τον Σεπτέμβριο του 2023 και από τον Οκτώβριο του 2023 έως τον Μάρτιο του 2024. Η NOVA είχε καταθέσει σχετικές εξώδικες αιτήσεις από τον Σεπτέμβριο του 2024, ζητώντας την καταβολή συνολικών ποσών ύψους 621.445,33 ευρώ για το πρώτο εξάμηνο και 614.337,91 ευρώ για το δεύτερο εξάμηνο, πλέον ΦΠΑ. Το Νομικό Συμβούλιο κατέληξε ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις για την εν μέρει αποδοχή των απαιτήσεων της εταιρείας. Συγκεκριμένα, το Δημόσιο αναγνωρίζει ότι οφείλει 524.775 ευρώ πλέον ΦΠΑ για το διάστημα Απριλίου – Σεπτεμβρίου 2023 και 518.807 ευρώ πλέον ΦΠΑ για την περίοδο Οκτωβρίου 2023 – Μαρτίου 2024. Τα ποσά αυτά προκύπτουν έπειτα από εφαρμογή των εκ του νόμου προβλεπόμενων εκπτώσεων επί της αρχικής οικονομικής προσφοράς της NOVA. Η καταβολή τους θα γίνει άμεσα, υπό τον όρο ότι η εταιρεία θα παραιτηθεί από κάθε άλλη αξίωση σχετική με την ίδια υπόθεση και από οποιαδήποτε εκκρεμή δικαστική διαδικασία.

Με μια βαλίτσα στο χέρι

Με μια βαλίτσα στο χέρι θα είναι τις επόμενες εβδομάδες ο αντιπρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, Μιχάλης Φέκκας, καθώς θα μετάσχει σε συναντήσεις διεθνών ρυθμιστικών και εποπτικών αρχών σε Κατάρ, ΗΠΑ και Γαλλία. Συγκεκριμένα, από τις 11 έως τις 14 Μαΐου θα βρεθεί στη Ντόχα , όπου θα διεξαχθεί από τις 11 έως τις 14 Μαΐου η 50ή Ετήσια Σύνοδος του Παγκόσμιου Οργανισμού Εποπτικών Αρχών Κεφαλαιαγοράς (IOSCO). Ακολούθως, στις 15 και 16 Μαΐου θα βρίσκεται στη Νέα Υόρκη για να μετάσχει στην επιχειρηματική συνάντηση κορυφής Sixth New York – Eastern Mediterranean Business Summit, που διοργανώνει το The Economist Group στη Νέα Υόρκη, με θέμα «Cyprus – Greece – Israel: Spurring resilient and multilateral collaboration with the region». Ακολούθως, ο κ. Φέκκας θα μεταβεί από τη Νέα Υόρκη στο Παρίσι, προκειμένου να συμμετάσχει, ως εκπρόσωπος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου Διοίκησης (Management Board) και του Συμβουλίου Εποπτών (Board of Supervisors Away/Strategy Day) της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA), οι οποίες θα πραγματοποιηθούν στις 19 και 20 Μαΐου 2025 στην «Ville lumière».