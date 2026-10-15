«Ευχαριστώ και τους δικούς μου ανθρώπους , είναι ελάχιστοι αλλά είναι η δική μου σταθερά...», έγραψε η ηθοποιός.

Τα γενέθλιά της είχε την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου, η Νικολέττα Καρρά, η οποία φαίνεται πως γιόρτασε την ξεχωριστή αυτή ημέρα με φίλου και αγαπημένα της πρόσωπα.

Η γνωστή ηθοποιός έσβησε την τούρτα της και διασκέδαση σε μαγαζί, ενώ το μεσημέρι της Πέμπτης 15 Οκτωβρίου προχώρησε σε μία ιδιαίτερη ανάρτηση μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στα social media.

Μέσα από αυτή, η ηθοποιός μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους φωτογραφίες από τη γιορτή της, αλλά και μερικές από τις σκέψεις της για τη χρονιά που πέρασε, τις εμπειρίες που αποκόμισε και τους ανθρώπους που αποτελούν σταθερά στη ζωή της.

Η ανάρτηση της ηθοποιού για τα γενέθλιά της

Στην λεζάντα της δημοσίευσής της, αναφέρει χαρακτηριστικά: «Ένας χρόνος μεγαλύτερη.. ένας χρόνος ωριμότερη.. καλύτερη!

Πόσα μπορούν να γίνουν σε ένα χρόνο .. ! Επιτυχίες, αποτυχίες, χαρές και απογοητεύσεις, καταστάσεις και άνθρωποι που αλλάζουν γύρω μας, με ρυθμούς ραγδαίους και όλα συμβαίνουν ασταμάτητα δεν προλαβαίνουμε να τα μεταβολίσουμε.. αλλάζουν άραγε; Ή εμείς έχουμε αυταπάτες εξαρχής..;

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Όπως και να ‘χει, είμαι ευγνώμων που μεγαλώνω και αποκτάω εμπειρίες ..

Είμαι ευγνώμων γιατί υπάρχουν ευτυχώς πάντα και σταθερές ..

Να έχουμε υγεία , να είμαστε καλά , ευχαριστώ όλους τόσο πολύ για τις ευχές σας.

Ευχαριστώ και τους δικούς μου ανθρώπους , είναι ελάχιστοι αλλά είναι η δική μου σταθερά...».

{https://www.instagram.com/p/Deg5UBSCkaT/?hl=el&img_index=2}