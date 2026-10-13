Το «Κρίνο και Αγκάθι» έρχεται απόψε στις 21:00 με νέο επεισόδιο.
Η επιστροφή της Λευκής έχει αρχίσει να ξυπνά μυστικά που έμεναν θαμμένα για χρόνια… Η Λεμονιά πανικοβάλλεται όταν μαθαίνει πως η Λευκή είναι η γυναίκα του Μάρκου, ενώ ο παπάς ανακαλύπτει πως πρόκειται για τη χαμένη κόρη των Δρογουταίων.
Την ίδια ώρα, ο Μήτρος πλησιάζει όλο και περισσότερο στην αλήθεια, η Μαριγώ στήνει τις δικές της παγίδες και ο Μάρκος προσπαθεί να προστατεύσει τη γυναίκα του.
Όμως, η μεγαλύτερη ανατροπή έρχεται για τον Στέλιο, που βρίσκεται ξαφνικά πρόσωπο με πρόσωπο με την κόρη που έχασε πριν από χρόνια!
Πώς θα αντιδράσει, όμως, όταν η Λευκή τον απαρνηθεί; Γιατί την εγκατέλειψε στο ορφανοτροφείο και τι θα συμβεί όταν μάθει πως επέστρεψε για εκδίκηση;
Ο κλοιός γύρω από τη Λευκή στενεύει επικίνδυνα! Ο Μήτρος έχει πλέον στα χέρια του τα στοιχεία που αποκαλύπτουν ποια πραγματικά είναι, ενώ ο Μάρκος δίνει μάχη με τον χρόνο για να τον σταματήσει. Θα προλάβει να προστατεύσει τη γυναίκα του ή η Μαριγώ θα μάθει πρώτη το μυστικό που μπορεί να τινάξει τα πάντα στον αέρα;
«Κρίνο και Αγκάθι»: Όσα θα δούμε απόψε
Ο Στέλιος αναγνωρίζει τη Λευκή στο εργοστάσιο των Αρβανιταίων, όμως εκείνη, διαλυμένη και οργισμένη, τον απαρνιέται και του λέει πως είναι η γυναίκα του Μάρκου.
Η συνάντηση τον συντρίβει, ενώ μέσα από αναμνήσεις αποκαλύπτεται πώς ο ίδιος αναγκάστηκε χρόνια πριν να την αφήσει στο ορφανοτροφείο ως Ελένη Πολυκάρπου.
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Ο Μάρκος καταλαβαίνει πως η Μαριγώ έχει στείλει τον Μήτρο να ψάξει την αλήθεια για τη Λευκή και τρέχει να προλάβει το κακό.
Ο Μήτρος, όμως, έχοντας στα χέρια του πια το γράμμα της Λευκής με το πραγματικό όνομά της, ήδη φέρνει τη Γωγώ στον Γεροδήμο ως μάρτυρα εναντίον της.
Παράλληλα, η Λεμονιά αφήνει τα παλιά γράμματά της σε έμπιστα χέρια, ενώ στο σπίτι του Σκλίβα επιστρέφει η σορός του πατέρα του για την κηδεία.
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Κι ενώ ο Στέλιος συγκρούεται με τη Δέσποινα και μαθαίνει πως η Λευκή γύρισε για να εκδικηθεί τον Ηλία, ο Μάρκος πληροφορείται από τη Ρηνιώ πως ο Μήτρος ξέρει την ταυτότητα της γυναίκας του και τρέχει στη χωροφυλακή για να τον σταματήσει.
Όμως, η Μαριγώ βρίσκει το τηλεγράφημα, που είχε προλάβει να στείλει ο Μήτρος, και διαβάζει πως η Ελένη είναι η Λευκή Δρογούτη…