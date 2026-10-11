Σχολίασε πως μάλλον τα κίνητρα της ανακοίνωσης του Νίκου Καρβέλα δεν είναι πολιτιστικά.

Καλεσμένος στην εκπομπή «Μια Ελλάδα παρέα» βρέθηκε ο γιος του Μανώλη Μητσια, Μίλτος Μητσιάς.

«Είμαι ο μεγαλύτερος φαν του πατέρα μου. Το έχω δηλώσει αυτό… Σίγουρα μεγαλώνοντας είχα παράπονο που δεν τον έβλεπα περισσότερο. Όμως, ήταν τόσο καλός και η σχέση μας τόσο ποιοτική, που οι μπαταρίες μου ήταν γεμάτες. Βέβαια, υπήρχε μια Λίτσα, η μητέρα μου, η οποία ήταν πάντα από πάνω. Ο πατέρας μου ακόμα και τώρα φοβάται ότι θα αφήσω τη δουλειά μου, ότι θα πάρουν τα μυαλά μου αέρα και θα γίνω τραγουδιστής. Του λέω ότι δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση… άσε που δεν είμαι τόσο καλός και δε θα μπορούσα να αντέξω τη σύγκριση μαζί του. Τη σύγκριση νομίζω τη φοβόμασταν και οι δυο. Εκείνος περισσότερο για λόγους κοινωνικούς κι εγώ γιατί θα πληγωνόμουν» είπε ο Μίλτος Μητσιάς.

Παράλληλα, αναφέρθηκε και στην έκταση που είχε πάρει ένα βίντεο με τον Μανώλη Μητσιά να απαγγέλει τον «Γιάννη τον Φονιά» σε συναυλία του, καθώς ο γιος του Μάνου Χατζιδάκι είχε απαγορεύσει να παίζονται οι συνθέσεις του πατέρα του σε live εμφανίσεις. «Μετά από αυτό, του λέω, “καλά τι έκανες;” και μου λέει, “τι έκανα”, “έγινες viral, σε παίζουν όλοι” του απάντησε. Δεν είχε καταλάβει τι έχει γίνει. Στενοχωρήθηκε πολύ γιατί ήταν ο κατ’ εξοχήν τραγουδιστής του Μάνου Χατζιδάκι…Για μας ο Χατζιδάκις είναι οικογένεια» είπε.

Επίσης, για την κόντρα της Άννας Βίσση με τον Νίκο Καρβέλα ο Μίλτος Μητσιάς είπε: «Για να βγει αυτή η ανακοίνωση από τον Νίκο Καρβέλα προς την Άννα Βίσση που έχουν κάνει τόσες δεκαετίες μαζί, μάλλον τα κίνητρα είναι άλλα και όχι πολιτιστικά. Θα το ήθελα πάρα πολύ να της δώσω ένα τραγούδι, την αγαπώ πολύ. Η Άννα δε μπορεί να μείνει χωρίς τραγούδια, γιατί ανήκει στις μεγάλες τραγουδίστριες και ό,τι και να πει, θα το κάνει μεγάλο. Αν πάει και κάνει συναυλία στο ΟΑΚΑ με άλλα τραγούδια και όχι του Καρβέλα, πάλι θα το γεμίσει, θα έχει δυο ΟΑΚΑ έξω».

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