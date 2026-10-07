Sneak Preview από το σημερινό επεισόδιο.

Το «Κρίνο και Αγκάθι» έρχεται απόψε στις 21:00 με νέο επεισόδιο.

Οι αποκαλύψεις του Σκλίβα έφεραν τον Μάρκο αντιμέτωπο με μια σκληρή αλήθεια για τον Θωμά και την ίδια του την οικογένεια, την ώρα που η Μαριγώ άρχισε να πλησιάζει επικίνδυνα στο μυστικό της Λευκής. Κι ενώ ο Σκλίβας βρίσκεται πλέον κυνηγημένος, ο Μάρκος έκανε μια πρόταση στη Λευκή που μπορεί να αλλάξει τα πάντα…

Θα του δώσει η Λευκή την ευκαιρία που ζητά και με ποιους όρους; Πόσο κοντά θα βρεθεί ο Μήτρος στο να ξεσκεπάσει το παρελθόν της, τώρα που τα ίχνη του τον οδηγούν σε ένα πρόσωπο που γνωρίζει όλη την αλήθεια;

«Κρίνο και Αγκάθι»: Όσα θα δούμε απόψε στις 21:00

Ο Μάρκος, βασανισμένος από ενοχές, ζητά από τη Λευκή να του δώσει έναν μήνα για να της αποδείξει ποιος είναι πραγματικά και εκείνη, με σκοπό να συνεχίσει το σχέδιο εκδίκησής της, δέχεται με τον όρο να είναι ελεύθερη από τον έλεγχο της οικογένειάς του.

Την ίδια ώρα, ο Σκλίβας, κυνηγημένος από τη χωροφυλακή, κρύβεται στα χαλάσματα, ενώ η Φρόσω και η Δέσποινα προσπαθούν να τον σώσουν.

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{https://www.youtube.com/watch?v=hwpOTmOG7u8}

Ο Παναγής, φοβούμενος πως η υπόθεση θα τινάξει στον αέρα την οικογένειά του, πείθει τον Γεροδήμο να του επιτρέψει να μιλήσει στον Σκλίβα, ενώ παράλληλα η Μαριγώ πιέζει τη Θεανώ να «κερδίσει την καρδιά» του Μάρκου. Η Λεμονιά, βλέποντας τον Γιάννο να αναζητά και πάλι εκδίκηση, λυγίζει πάνω από τον τάφο του Ηλία, όπου αντικρίζει σοκαρισμένη τη Λευκή.

{https://www.youtube.com/watch?v=jxJSZ8A5Gto}

Και ενώ, μετά τη δημόσια διακήρυξη για την αθωότητα των Αρβανιταίων στην υπόθεση Σκλίβα, ο Στέλιος έρχεται για πρώτη φορά αντιμέτωπος με τον Παναγή, ο Μήτρος εντοπίζει στην Τρίπολη τη Γωγώ, τη φίλη της Λευκής, που ξέρει τα πάντα για το παρελθόν της…