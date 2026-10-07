Απόψε στις 21:00 στον Alpha!

Στο νέο επεισόδιο της αγαπημένης σειράς του Alpha «Μπαμπά, σ’ αγαπώ» απόψε στις 21:00, η Ζωή θέλει να κάνει μήνυση στους γονείς της επειδή δεν την αφήνουν να κάνει τατουάζ, ο Δημήτρης δέχεται μια απρόσμενη ερωτική εξομολόγηση και ο Ηρακλής με τη Τζένη προσπαθούν να αλλάξουν γνώμη στη Ζωή.

«Μπαμπά, σ’ αγαπώ» - Επεισόδιο 65: «Tι λέμε στα παιδιά και τι όχι»

Ο Ηρακλής κι η Τζένη βρίσκονται σε δύσκολη θέση όταν η Ζωή ζητάει απ’ την Τζένη νομικές συμβουλές με σκοπό να προσπεράσει την εξουσία των γονιών της και να κάνει το τατουάζ με το φίδι απ’ το «Μικρό Πρίγκιπα» που θέλει.

Ο Δημήτρης πρέπει να παραδώσει τους φακέλους για το τεχνολογικό πάρκο στην Αγάπη που αναλαμβάνει το project μετά από ανάθεση του Αποστολίδη, η συζήτηση όμως φεύγει από το επαγγελματικό και ο Δημήτρης θα βρεθεί προ εκπλήξεων από τις αποκαλύψεις της Αγάπης.

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Ο Νίκος διαπραγματεύεται με την Αμάντα Παπάγιωργα το ποσοστό της από τη συμφωνία με του; Άραβες αλλά οι διαπραγματεύσεις θα είναι πιο σκληρές απ’ ό,τι φανταζόταν. Και στη διάρκεια τους θα ανακαλύψει πράγματα που δε φανταζόταν και για τη δική του συμφωνία με τον Μανώλη. Η Σοφία ρωτάει τη Βιργινία γιατί δεν κοιμάται σπίτι αυτές τις μέρες και η Βιργινία προσπαθεί να καθησυχάσει το παιδί, χωρίς όμως να πει ψέματα.

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Η Ελένη περιγράφει στη Βιργινία την κατάσταση στο νηπιαγωγείο, που χειροτερεύει συνέχεια, τα χέρια της Βιργινίας όμως είναι προς το παρόν δεμένα. Στο Κέντρο Γονεικότητας, ο Πανούλης συνοδεύει τη Στέλλα σ’ ένα μάθημα γιόγκα, όμως ο Σταμάτης, ο δάσκαλος του μαθήματος, θα προκαλέσει τη ζήλεια του ανασφαλή Πανούλη.

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Θα κάνει μήνυση η Ζωή στους γονείς της; Και ποιος θα σώσει την Τζένη και τον Ηρακλή απ’ τη Βιργινία, όταν μάθει ότι η ιδέα ξεκίνησε απ’ αυτούς;

Θα καταφέρει η Βιργινία να καθησυχάσει τη Σοφία αποφεύγοντας τα ψέματα, με τη βοήθεια της Ελένης;

{https://www.youtube.com/watch?v=rx6NZSJYNQw}

Θα ηρεμήσει ο Πανούλης με τη γιόγκα για εγκύους; Ή θα του ανάψουν τα λαμπάκια με τον γοητευτικό δάσκαλο του μαθήματος Σταμάτη;

Τι προθέσεις έχει η Αγάπη για τον Δημήτρη; Έχει έρθει στην εταιρεία για τη δουλειά ή για να τον διεκδικήσει ξανά ερωτικά;

{https://www.youtube.com/watch?v=qtOIGfXJnP0}

Οι απαντήσεις σ’ αυτά και άλλα πολλά απόψε στο νέο επεισόδιο του «Μπαμπά σ’ αγαπώ!».