Πρεμιέρα απόψε στις 22:00.

«Μια Γυναίκα», η σειρά που θα μιλήσει στην καρδιά μας, πρεμιέρα απόψε στις 22:00, με διπλό επεισόδιο.

Υπάρχουν στιγμές στη ζωή που όλα αλλάζουν ξαφνικά… και τότε δεν έχεις άλλη επιλογή από το να βρεις μέσα σου τη δύναμη να προχωρήσεις.

Αυτή είναι η ιστορία της Μαρίνας, μιας γυναίκας που βρίσκεται μόνη μετά την ξαφνική απώλεια του άντρα της και παλεύει να μεγαλώσει τα παιδιά της αντιμετωπίζοντας οικονομικές δυσκολίες μέσα σε μια σκληρή, σύγχρονη πραγματικότητα.

Θα κάνει τα πάντα για να διαχειριστεί την καθημερινότητα, το πένθος και τις αυξημένες ευθύνες. Σε αυτή τη νέα πορεία καλείται να αντιμετωπίσει νέες προκλήσεις, ανθρώπους που δοκιμάζουν τις αντοχές της και καταστάσεις που την αναγκάζουν να επαναπροσδιορίσει τη ζωή της.

Ανθρώπινο, αληθινό, ζεστό, ένα κοινωνικό δράμα με έντονο συναισθηματικό πυρήνα που θα μιλήσει στις ψυχές μας. Μια ιστορία δύναμης ψυχής για μια γυναίκα που αρνήθηκε να λυγίσει.

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«Μια Γυναίκα»: Τι θα δούμε απόψε

Μια πρωτοφανής θεομηνία, καταστρέφει το πατρικό σπίτι της Μαρίνας στον Πειραιά, όπου ζει με τα δυο μικρά παιδιά της, την ευφυή Χαρά και τον εσωστρεφή Νικόλα.

Η Μαρίνα ζει με τη μνήμη του άντρα της Νίκου, που έχει πνιγεί σε δυστύχημα πριν τέσσερα χρόνια. Παλεύει να τον κρατήσει ζωντανό στις ψυχές των παιδιών, με το να τους μιλάει καθημερινά γι’ αυτόν και τις όμορφες στιγμές τους. Η αδερφή της, Εύα, με εύθραυστη ψυχοσύνθεση και τάσεις πανικού, εξαπατά τους γονείς της με ψέματα.

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Η μητέρα της Ελισάβετ, πρώην μοντέλο, διευθύνει το τμήμα spa κεντρικού ξενοδοχείου. Ο άνδρας της Ελισάβετ Κωστής, παλιά δόξα της υψηλής ραπτικής, παλεύει να ορθοποδήσει μετά το έμφραγμα που τον γονάτισε και διατηρεί πια συνοικιακό ραφτάδικο.

Η Μαρίνα δεν έχει καμιά επικοινωνία με την Ελισάβετ και την οικογένειά της, εδώ και είκοσι χρόνια. Παλεύει μόνη της να μεγαλώσει τα παιδιά της, με μεγάλες στερήσεις και κάνοντας ό,τι δουλειά βρει. Έχει μεγάλο ταλέντο στη ζαχαροπλαστική, αλλά την ασκεί στο περιθώριο του χρόνου της. Μετά τη θεομηνία, μένει με τα παιδιά στο δρόμο. Τα μέσα μεταδίδουν την καταστροφή κι η Ελισάβετ τη βλέπει ξαφνικά στην τηλεόραση. Δεν ξέρει τίποτε για τη ζωή της κόρης της.

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Η Μαρίνα με τα παιδιά, βρίσκονται άστεγοι. Με τη βοήθεια της γειτονιάς, μετακομίζουν σε μια θλιβερή αποθήκη – διαμέρισμα στον Ταύρο. Η Μαρίνα παλεύει να μετατρέψει το αχούρι σε σπίτι και να εγκλιματιστούν.

Ο Κωστής θέλει να επικοινωνήσει με τη Μαρίνα, χωρίς να ξέρει για το χαμό του Νίκου. Η Ελισάβετ, που νιώθει προδομένη απ’ τη Μαρίνα που προτίμησε τον πατέρα της μετά το διαζύγιο, δε θέλει για κανένα λόγο να την δει. Αλλά βασανίζεται από ενοχές και παράπονο. Η Εύα, που ξέρει την πληγή της μάνας της και τρέφει εμπάθεια για την αδερφή που δεν γνώρισε, την παρακολουθεί κρυφά. Έτσι, μαθαίνει για το καινούριο σπίτι.

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Το καινούριο σπίτι είναι σοκ για την Μαρίνα και τα παιδιά. Ανήκει στον Αργύρη, «νονό» της γειτονιάς, που διακινεί ουσίες και πουλάει προστασία σε μαγαζιά. Έδρα του, ένα παρακμιακό μπαρ στο συγκρότημα, που λειτουργεί σαν βιτρίνα απ’ τον γιο του Μάρκο, νταή, μποξέρ και προστάτη, υπό τις εντολές του Αργύρη. Δίπλα στη Μαρίνα, ζει ο Αργύρης με την Μπέτυ, λαϊκή όμορφη γυναίκα, ντόμπρα.

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Η επικοινωνία της Μαρίνας με τους νέους γείτονες, ξεκινάει με προβλήματα. Η Μαρίνα παλεύει καθημερινά και αγόγγυστα. Κι ενώ βρίσκει δουλειά σε σιδερωτήριο κι αναθαρρεύει, η άγρια καθημερινότητα στη γειτονιά υπό την ηγεσία του Μάρκου, υπόσχεται άσχημες εξελίξεις.

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