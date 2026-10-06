Η κάμερα της εκπομπής «Το πρωινό», εντόπισε το ζευγάρι στο αεροδρόμιο.

Ένα ακόμη ταξίδι κατάφεραν να οργανώσουν η Ελένη Μενεγάκη και ο Ματέο Παντζόπουλος, με την κάμερα της εκπομπής «Το πρωινό» να εντοπίζει το ζευγάρι στο αεροδρόμιο, και το σχετικό απόσπασμα προβλήθηκε το πρωί της Τρίτης 6 Οκτωβρίου.

Οι δυο τους, περπατούσαν αγκαλιασμένοι με τα εισιτήρια στα χέρια, χωρίς ωστόσο να αποκαλύπτουν τον προορισμό τους.

Ο δημοσιογράφος της εκπομπής, Γρηγόρης Μπάκας, πλησίασε την Ελένη Μενεγάκη, με την γνωστή παρουσιάστρια να απαντά στις ερωτήσεις του, λέγοντας: «Ταξιδάκι, κι άλλο, αφού μπορώ και έχω χρόνο…».

Μάλιστα, όταν η ίδια ρωτήθηκε για το αν της είχαν λείψει οι αποδράσεις, ανέφερε: «Όχι, απλά τώρα τα χαίρομαι περισσότερο», δήλωσε χαρακτηριστικά στέλνοντας φιλιά στην κάμερα της εκπομπής.

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Η Ελένη Μενεγάκη, λίγες ημέρες νωρίτερα είχε κάνει μία ξεχωριστή δημοσίευση αποκαλύπτοντας ότι υποδέχθηκε τον Οκτώβριο, παρέα με αγαπημένα της πρόσωπα, στην Άνδρο.

Η γνωστή παρουσιάστρια είχε στο πλευρό της τον σύντροφό της, Ματέο Παντζόπουλο, ενώ η παρέα τους συμπληρωνόταν από τον αδερφό της και τον γιο της.

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