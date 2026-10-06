Η ηθοποιός έκανε πραγματικότητα ένα όνειρό της.

Η Ελένη Καρακάση και ο σύζυγός της, Δημήτρης Τσινιδέλος προχώρησαν σε αναδοχή παιδιού, όπως αποκάλυψε η ηθοποιός σε δηλώσεις της στο «Happy Day».

«Είναι ένα κομμάτι που με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Ούτως ή άλλως το ξέρεις ότι με τον άνδρα μου ήμασταν σε διαδικασία αναδοχής, που έγινε κιόλας η αναδοχή. Ήρθε το παιδάκι μας στο σπίτι», είπε συγκινημένη η Ελένη Καρακάση για την αναδοχή παιδιού.

Η Ελένη Καρακάση ανέφερε ότι το κρατικό σύστημα έχει βελτιωθεί σημαντικά. Πλέον, οι ενδιαφερόμενοι ανεβάζουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε μια ενιαία ψηφιακή πλατφόρμα, μέσω της οποίας γίνεται η διαχείριση για όλα τα παιδιά που ζουν σε ιδρύματα της Ελλάδας και είναι διαθέσιμα για αναδοχή ή υιοθεσία.

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