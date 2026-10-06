Η ηθοποιός μίλησε για την μάστιγα των ημερών αλλά και για την προσωπική της ζωή και την κόρη της.

Στο πρώτο «The 2Night Show» της νέας τηλεοπτικής σεζόν η Κλέλια Ρένεση, μίλησε στον Γρηγόρη Αρναούτογλου για την προσωπική της ζωή, τη μητρότητα, τα χρόνια των σπουδών της στην Ιταλία, αλλά και τη βία κατά των γυναικών.

Η ηθοποιός αναφέρθηκε αρχικά στον τρόπο με τον οποίο βιώνει τον ρόλο της μητέρας, εξηγώντας πως η πραγματικότητα αποδείχθηκε αρκετά διαφορετική από την εικόνα που είχε πριν αποκτήσει παιδί.

Όπως σημείωσε, θεωρεί ότι η μητρότητα είναι μια διαρκής διαδικασία μάθησης, καθώς καθημερινά καλείται να αντιμετωπίσει νέες καταστάσεις και προκλήσεις. Η κόρη της είναι πλέον 7,5 ετών και, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, αισθάνεται πως ακόμη βρίσκεται σε μια διαρκή προσπάθεια να προλάβει τις αλλαγές που φέρνει κάθε ηλικιακή φάση.

Μιλώντας για την αγάπη και τις ανθρώπινες σχέσεις, σημείωσε πως τα συναισθήματα μπορούν να αλλάζουν μορφή καθώς οι άνθρωποι εξελίσσονται. Όπως είπε, ακόμη και όταν οι δρόμοι δύο ανθρώπων χωρίζουν, η αγάπη μπορεί να παραμένει, χωρίς ωστόσο να χρειάζεται διαρκώς να εκφράζεται με λόγια.

Κλέλια Ρένεση για τη βία κατά των γυναικών

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο ζήτημα της βίας κατά των γυναικών, εκφράζοντας την άποψη ότι πίσω από πολλές επιθετικές συμπεριφορές απέναντι στις γυναίκες κρύβεται ο φόβος απέναντι στην ανεξαρτησία και την ελευθερία τους.

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Η ίδια διερωτήθηκε γιατί ορισμένοι άνδρες δυσκολεύονται να αποδεχθούν μια γυναίκα που παίρνει τις δικές της αποφάσεις και διεκδικεί την αυτονομία της.

Σχολιάζοντας, μάλιστα, τη συμπεριφορά ενός ανθρώπου που καταφεύγει σε ύβρεις ή σωματική βία όταν αδυνατεί να υποστηρίξει ψύχραιμα τη θέση του, ήταν ιδιαίτερα αυστηρή.

Όπως ανέφερε, όταν ένας σύντροφος αντί για διάλογο επιλέγει να χτυπήσει ή να βρίσει, η εικόνα που δημιουργείται στα μάτια της είναι εκείνη ενός παιδιού που δεν μπορεί να διαχειριστεί τα συναισθήματά του. Σε μια τέτοια περίπτωση, όπως εξήγησε, χάνει τον σεβασμό και την αγάπη που μπορεί να ένιωθε για τον συγκεκριμένο άνθρωπο.

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Η Κλέλια Ρένεση μίλησε συνολικά για μια σειρά από προσωπικά βιώματα και απόψεις, παρουσιάζοντας μια πιο προσωπική πλευρά της ζωής της, πέρα από τους ρόλους που έχει υποδυθεί στην τηλεόραση και το θέατρο.