Μια φαινομενικά «καθαρή» επιθεώρηση κατέληξε σε εφιάλτη, με μολυσμένο νερό να προκαλεί εκτεταμένες ζημιές στο σπίτι.

Ένα πρόβλημα στην αποχέτευση που αρχικά φαινόταν να έχει αντιμετωπιστεί εξελίχθηκε σε έναν από τους μεγαλύτερους εφιάλτες για έναν νέο ιδιοκτήτη κατοικίας. Παρά το γεγονός ότι είχε προηγηθεί έλεγχος της γραμμής και ο τεχνικός είχε διαβεβαιώσει πως δεν υπήρχε κάτι ανησυχητικό, μια απόφραξη οδήγησε τελικά σε πλημμύρα σε ολόκληρο τον πρώτο όροφο.

Ο ιδιοκτήτης, αναζητώντας απαντήσεις και συμβουλές, μοιράστηκε την εμπειρία του στην κοινότητα r/FirstTimeHomeBuyer του Reddit. Όπως εξήγησε, είχε ήδη πληρώσει για προληπτικές εργασίες στη γραμμή αποχέτευσης και είχε πραγματοποιήσει έλεγχο με κάμερα.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε, ο πρώτος τεχνικός τού είχε πει πως, αν επρόκειτο για το δικό του σπίτι, «δεν θα έκανε τίποτα». Ωστόσο, λίγο αργότερα, ένα πρόβλημα που ξεκίνησε από το ντους στον επάνω όροφο κατέληξε σε επιστροφή λυμάτων και πλημμύρα στον κάτω όροφο.

Η ζημιά ήταν ιδιαίτερα σοβαρή, καθώς το νερό χαρακτηρίστηκε ως Κατηγορίας 3 (Cat 3), δηλαδή νερό που θεωρείται ιδιαίτερα μολυσμένο και ενδέχεται να περιέχει παθογόνους μικροοργανισμούς. Αυτό σήμαινε ότι, σύμφωνα με τον ιδιοκτήτη, θα έπρεπε να απομακρυνθούν τα επηρεασμένα δάπεδα και τμήματα της γυψοσανίδας, ενώ θα χρειαζόταν ουσιαστικά αντικατάσταση των δαπέδων σε ολόκληρο τον πρώτο όροφο.

Τι έδειξε ο δεύτερος έλεγχος

Όταν έγινε νέα επιθεώρηση με κάμερα, ένας δεύτερος τεχνικός εντόπισε ένα σημείο όπου ο σωλήνας παρουσίαζε καθίζηση κάτω από το σπίτι, καθώς και μια μικρή μετατόπιση στο σημείο σύνδεσης δύο εξαρτημάτων.

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Παρόλα αυτά, σύμφωνα με τον ιδιοκτήτη, η εκτίμηση του τεχνικού ήταν πως πιθανότατα επρόκειτο απλώς για μια «συνηθισμένη απόφραξη».

Το γεγονός αυτό δημιούργησε το βασικό ερώτημα: επρόκειτο πράγματι για ένα μεμονωμένο περιστατικό ή μήπως η συγκεκριμένη διαμόρφωση της σωλήνωσης αυξάνει τον κίνδυνο να επαναληφθεί το πρόβλημα;

Η αντικατάσταση του ύποπτου τμήματος της αποχέτευσης εκτιμήθηκε ότι θα κόστιζε περίπου 15.000 έως 20.000 δολάρια, ποσό που ο ιδιοκτήτης θα έπρεπε να καλύψει από την τσέπη του. Όπως ανέφερε, η ασφαλιστική εταιρεία φέρεται να είχε διευκρινίσει ότι θα κάλυπτε τη συγκεκριμένη εργασία μόνο εφόσον υπήρχε ρωγμή στον σωλήνα.

Η οικονομική επιβάρυνση ήρθε να προστεθεί στο ήδη μεγάλο κόστος της αποκατάστασης του σπιτιού.

«Είμαι απλώς λυπημένος και εξαντλημένος. Αγαπώ το σπίτι μου και πραγματικά πίστευα ότι είχα κάνει ό,τι χρειαζόταν για να αποτρέψω κάτι τέτοιο», έγραψε ο ιδιοκτήτης, εξηγώντας ότι είχε εμπιστευτεί τις εκτιμήσεις των επαγγελματιών που του είχαν πει πως η κατάσταση της γραμμής φαινόταν καλή.

Οι συμβουλές του Reddit

Η συζήτηση που ακολούθησε επικεντρώθηκε κυρίως στο αν επρόκειτο για μια απλή απόφραξη ή αν τα ευρήματα στη σωλήνωση θα μπορούσαν να αποτελούν ένδειξη ενός πιο σοβαρού και επαναλαμβανόμενου προβλήματος.

Κάποιοι σχολιαστές αναρωτήθηκαν, μάλιστα, αν ο άνθρωπος που έκανε τον πρώτο έλεγχο ήταν πράγματι εξειδικευμένος υδραυλικός. Άλλοι συνέστησαν να εξεταστεί προσεκτικά η κλίση της σωλήνωσης πριν ληφθεί απόφαση για μια τόσο ακριβή επισκευή.

Ένας από τους σχολιαστές συμβούλεψε τον ιδιοκτήτη να μην προχωρήσει βιαστικά σε εργασίες, αλλά να αναζητήσει αρκετές διαφορετικές γνώμες: από δεύτερη και τρίτη άποψη μέχρι ακόμη και τέταρτη, προτού δεσμευτεί για μια δαπανηρή αντικατάσταση.

Στο επίκεντρο βρέθηκε και το λεγόμενο «belly» του σωλήνα, δηλαδή ένα σημείο όπου η σωλήνωση έχει υποχωρήσει και δεν διατηρεί την απαιτούμενη κλίση. Ένα τέτοιο σημείο μπορεί να συγκρατεί νερό και υπολείμματα, γεγονός που δημιουργεί ερωτήματα για το κατά πόσο θα μπορούσε να συμβάλει σε μελλοντικές αποφράξεις.

Παράλληλα, τέθηκε το ενδεχόμενο επισκευής ή επένδυσης του υπάρχοντος σωλήνα αντί για πλήρη αντικατάστασή του, ανάλογα πάντα με την πραγματική κατάσταση της γραμμής.

Προσωρινά μέτρα μέχρι να ληφθεί απόφαση

Η εταιρεία που είχε αναλάβει την αποκατάσταση των ζημιών φέρεται να πρότεινε ορισμένα απλά μέτρα για να περιοριστεί ο κίνδυνος νέας συσσώρευσης υλικών στη γραμμή.

Μεταξύ άλλων, συνέστησε τη χρήση λεπτότερου χαρτιού υγείας και, όταν χρειάζεται, περισσότερες από μία εκκενώσεις στο καζανάκι, ώστε να διευκολύνεται η μεταφορά των αποβλήτων μέσα από τη σωλήνωση.

Ο ιδιοκτήτης, πάντως, δεν φαίνεται να έχει αποφασίσει ακόμη αν θα προχωρήσει άμεσα στην αντικατάσταση του τμήματος της αποχέτευσης. Όπως ανέφερε, σκοπεύει πρώτα να συγκεντρώσει περισσότερες προσφορές και εκτιμήσεις, προτού αποφασίσει αν η συγκεκριμένη εργασία μπορεί να περιμένει μέχρι την επόμενη χρονιά.

Η ιστορία αναδεικνύει, τελικά, ένα δύσκολο δίλημμα για τους ιδιοκτήτες: πόσο μακριά πρέπει να φτάσει κανείς προληπτικά όταν ένας έλεγχος δείχνει ότι όλα φαίνονται φυσιολογικά, αλλά υπάρχουν μικρές ενδείξεις ενός πιθανού προβλήματος που μπορεί να κοστίσει χιλιάδες δολάρια αν αγνοηθούν.