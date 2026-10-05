Η Ιωάννα Τούνη συνεχίζει τον ταξίδι της Αφρική με τον σύντροφό της.

Ένα ταξίδι ζωής, κατάφερε να οργανώσει η Ιωάννα Τούνη μαζί με τον σύντροφό της, Δημήτρη Σπυριδωνίδη, με το ζευγάρι να βρίσκεται στην Αφρική, προσθέτοντας νέες αναμνήσεις στο βιβλίο της ζωής τους.

Ήδη από τις πρώτες ημέρες του ταξιδιού τους, έχουν καταφέρει να ζήσουν μερικές από τις πιο ιδιαίτερες εμπειρίες τους, καθώς ήρθαν σε επαφή με την άγρια φύση της Κένυας, αλλά και με τις παραγκουπόλης του Ναϊρόμπι.

Μέσα από τις δημοσιεύσεις της, η Ιωάννα Τούνη μοιράζεται με τους διαδικτυακούς της φίλους, μερικές από τις εικόνες και τις εμπειρίες της.

Στο βίντεο που δημοσίευσε το βράδυ της Παρασκευής, «ξενάγησε» τους ακόλουθούς της σε ένα παραδοσιακό σπίτι της παραγκούπολης, προσθέτοντας στη σχετική λεζάντα:

«Βγάζω βίντεο και έχει σφιχτεί η καρδιά μου… Πόσο τυχεροί είμαστε απλά γιατί έτυχε να γεννηθούμε στην Ελλάδα! Τίποτα δεν είναι δεδομένο… ας χαιρόμαστε και ας εκτιμούμε όσα έχουμε».

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Το βράδυ της Δευτέρας 5 Οκτωβρίου, η γνωστή influencer επέστρεψε με μία νέα ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στα social media.

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Μέσω της νέας της δημοσίευσης, μοιράστηκε ορισμένες φωτογραφίες από το σαφάρι στην σαβάνα της Κένυας, δείχνοντας παράλληλα τον θαυμασμό της για τον μεγαλοπρεπές ελέφαντα.

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