Στιγμιότυπα από το σημερινό επεισόδιο της σειράς «Μπαμπά, σ’ αγαπώ».

Στο νέο επεισόδιο του «Μπαμπά, σ’ αγαπώ» απόψε στις 21:00 στον Alpha, ο Νίκος κάνει ανακωχή με τον Μανώλη, ο Δημήτρης πλαστογραφεί την συναίνεση της Κατερίνας για την αναγνώριση του Βίκτωρα και η Μαίρη φιλάει ξανά τον Ηρακλή, την ώρα που μπαίνει στο σπίτι η Τζένη.

«Μπαμπά, σ’ αγαπώ» - Επεισόδιο 58: «Ένα σπίτι ανοιχτό για όλους»

Ο Βίκτωρας παθαίνει αλλεργική αντίδραση από φιστίκια και η Βιργινία με την Ελένη τον πηγαίνουν στο νοσοκομείο, όπου αναλαμβάνει να τον σώσει ο Πάρης.

Στο μεταξύ, ο Δημήτρης έχει κλειστό το κινητό για ένα σημαντικό επαγγελματικό ραντεβού και η απρόσμενη άφιξη της Παυλίνας τον καθυστερεί ακόμα περισσότερο να το ανοίξει.

Ο Ηλίας αναγκάζεται να ενημερώσει τον Ευριπίδη γι’ αυτά που γνωρίζει η Μαίρη, ενώ εκείνη έχει αποφασίσει να αποκαλύψει τα αισθήματα της στον Ηρακλή αλλά δεν τολμάει να το κάνει και αντ’ αυτού αναπολεί μαζί του ένδοξες στιγμές του παρελθόντος.

{https://www.youtube.com/watch?v=AtpJ-lszSno}

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Η Στέλλα προσπαθεί να προετοιμάσει τη Βιργινία γι’ αυτό που σχεδιάζει η Ζωή ενώ ο Νίκος συνεχίζει τις διαπραγματεύσεις με τον Μανώλη, τόσο για τα υλικά που θα χρησιμοποιήσουν στο καινούριο project, όσο και για το μεγάλο κεφάλαιο που έχουν να χωρίσουν και ακούει στο όνομα «Βιργινία».

Τι θα αποφασίσει ο Δημήτρης να κάνει με την αναγνώριση του Βίκτωρα;

Πως θα αντιδράσει ο Βίκτωρας όταν φτάσει στο νοσοκομείο και δει ότι παιδίατρος του είναι ο Πάρης;

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Θα εξομολογηθεί η Μαίρη τον έρωτα της στον Ηρακλή και πως θα καταλήξει η συνάντηση τους στο σπίτι του;

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Θα καταφέρουν η Στέλλα με την Βιργινία να συνεννοηθούν πάνω στο θέμα της Ζωής και του Γιάννη, ή θα ξεσπάσει νέο κύμα εντάσεων;

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Θα καταφέρει η Βιργινία να συγχωρέσει τον Νίκο, εφαρμόζοντας και στη δική της ζωή τις συμβουλές που έδωσε στον Δημήτρη;

Οι απαντήσεις σ’ αυτά και άλλα πολλά απόψε στο νέο επεισόδιο του «Μπαμπά σ’ αγαπώ!».

Κάθε Δευτέρα, Τρίτη & Τετάρτη στις 21:00 στον Alpha.