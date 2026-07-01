Sneak Preview από το σημερινό επεισόδιο της σειράς «Σούπερ Ήρωες».

Οι «Σούπερ Ήρωες», η κωμική σειρά του ΑΝΤ1, έρχονται απόψε στις 20:00 με το τελευταίο επεισόδιο της σεζόν για να μας χαρίσουν άλλη μια φορά μοναδικές στιγμές γέλιου!

Τετάρτη 1η Ιουλίου – Επεισόδιο 37

Μετά την κηδεία του πατέρα της, η Χαριστέλλα δείχνει ιδιαζόντως «κουλ», όμως ο Δημήτρης είναι σίγουρος ότι κάτι δεν πάει καλά…

{https://www.youtube.com/watch?v=GT_pVwor9Mk}

Με αφορμή το όλο κλίμα της ημέρας, Σταυρούλα και Ζαχαρίας αρχίζουν να σκέφτονται σε ποιον από το μαγαζί θα εμπιστεύονταν το παιδί τους, αν εκείνοι πάθαιναν κάτι.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Παράλληλα, μια περίεργη αλλεργία έχει πιάσει τον Σπύρο και δεν έχει σταματήσει να κλαίει.

{https://www.youtube.com/watch?v=mXyp0WMyDAs}

Τέλος, στο μανάβικο, ο Αντώνης είναι σε δίλημμα. Να πάει να μείνει με τον Σαλατά ή να φύγει στο εξωτερικό με την υποτροφία που πήρε για τη σειρά του;