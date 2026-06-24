Νέες δηλώσεις του ηθοποιού μετά από όσα είπε ο Γ. Σμαραγδής.

Τη δική του απάντηση σε όσα του καταλόγισε ο Γιάννης Σμαραγδής, έδωσε ο ηθοποιός Δημήτρης Πιατάς, προσπαθώντας με αυτόν τον τρόπο να κατευνάσει τα πνεύματα με την παρεξήγηση που έχει δημιουργηθεί μετά τις δηλώσεις του.

Όλα ξεκίνησαν όταν ο Δημήτρης Πιατάς, ανέφερε σε μια συνέντευξή του οτι δεν θα ήθελε να παίξει σε ταινίες του Σμαραγδή, διότι, όποιος ηθοποιός, κάποιας ηλικίας, παίζει στα έργα του, στη συνέχεια πεθαίνει.

Η απάντηση Σμαραγδή σε Πιατά

Από την πλευρά του ο Γιάννης Σμαραγδή, χαρακτήρισε άστοχα τα σχόλια του Δημήτρη Πιατά, τονίζοντας μάλιστα οτι με αυτόν τον τρόπο όχι μόνο τον αποκαλεί δολοφόνο του Ψάλτη και του Μουστάκα, αλλά παροτρείνει ηθοποιούς που βρίσκονται σε μεγαλύτερη ηλικία, να μην λαμβάνουν μέρος στις ταινίες τους. Πρόσθεσε μάλιστα οτι κάποιοι συνεχίζουν να τον πολεμούν με απώτερο στόχο να του βάλουν εμπόδια και να μην του επιτρέψουν να κάνει την ταινία για τη ζωή του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη.

Η απάντηση Πιατά στις δηλώσεις Σμαραγδή

Σε νέες δηλώσεις του στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1, ο Δημήτρης Πιατάς ανέφερε: Λυπάμαι αλλά εγώ δεν έχω να πω κάτι, χιούμορ έκανα. Τίποτα άλλο, τίποτα περισσότερο. Να καταργήσουμε και το αστείο;».

Παράλληλα, για το αν επικοινώνησε με τον Γιάννη Σμαραγδή, απάντησε αρνητικά: «Όχι βέβαια δεν είναι φίλος μου. Συνεργάτης κάποτε παλιά, είχαμε βρεθεί, μέχρι εκεί. Να μην χάσουμε το χιούμορ μας παιδιά», είπε καταληκτικά ο ηθοποιός.

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