«Είχα πάρα πολύ καιρό να δω 15 μαζεμένα ψεύτικα χαμόγελα», τόνισε ο Δημήτρης στο νέο επεισόδιο του Survivor.

Στο προηγούμενο επεισόδιο του Survivor, οι Μπλε και οι Κόκκινοι μεταφέρθηκαν στον πάρτι της ένωσης, όπου κατάφεραν να απολαύσουν το μπάνιο τους, το πλούσιο φαγητό και στιγμές γέλιου με μουσική και τραγούδι.

Σήμερα, Δευτέρα 20 Απριλίου, «Αθηναίοι» και «Επαρχιώτες», ξεκινούν την κοινή τους πορεία στο παιχνίδι, με τους κόκκινους να υποδέχονται στο νησί τους Μπλε.

Οι αιχμές, οι άβολες συζητήσεις και τα σχόλια άρχισαν να πέφτουν βροχή, ενώ πλέον οι 15 παίκτες θα πρέπει να μάθουν να μένουν αρμονικά όλοι μαζί.

Παρ’ όλα αυτά, η ένωση ξεκίνησε επεισοδιακά με τον Δημήτρη Θεοδωρόπουλο, να λέει μεταξύ άλλων: «Είχα πάρα πάρα πάρα πολύ καιρό να δω 15 ψεύτικα χαμόγελα μαζεμένα στον ίδιο χώρο. Ήμασταν οι 7 μας με το ψεύτικο χαμόγελο τύπου «Καλώς ήλθατε» και οι 8 τους με το χαμόγελο τύπο: «Μμ, τι ωραία που είστε εδώ» και από μέσα μας ήμασταν όλοι κακόκεφοι… Μου φαίνεται ήδη περίεργο που δίπλα στην καλύβα μου έχει μπει η καλύβα του Σηφάκη. Το πιο περίεργο όμως θα είναι να έχω χάσει, να έχω έρθει εδώ και τα κατεβασμένα μας μούτρα να συνδυάζονται με τα χαρούμενα δικά τους…», ενώ οι άβολες συζητήσεις συνεχίστηκαν και στην καλύβα.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Παράλληλα, οι «Αθηναίοι» ανέλαβαν να ξεναγήσουν τους «Επαρχιώτες» στο νησί τους, ενώ – όπως δήλωσε ο Δημήτρης – «Το καλό σκάκι τώρα ξεκινάει. Ήρθαν οι βασίλισσες και τα πιόνια τους. Συναντήθηκαν με τις δικές μας βασίλισσες και πιόνια. Ήρθαν και οι δύο βασιλιάδες. Απλά οι βασιλιάδες ξέρουν ότι πρέπει να φτάσουν μέχρι το τέλος… Μέχρι τότε, θα φαγωθεί πολύ πιόνι…».

Αντίστοιχα, από την πλευρά της, η Μαντίσα πλησίασε την Δήμητρα προκειμένου να συζητήσου, κάτι που έφερε την αντίδραση της παίκτριας των μπλε.

Η Μαντίσα ωστόσο ανέφερε αρχικά: «Έχει ακουστεί για εμένα, ότι όποιος έρχεται στην παραλία και είναι καινούργιος εγώ πάω, τον πιάνω και μιλάμε. Σήμερα μίλησα με τη Δήμητρα, στο επόμενο συμβούλιο θα συζητηθεί».

Από την πλευρά της, η Δήμητρα, μιλώντας στην κάμερα ανέφερε: «Πρώτη μέρα στο νησί των κόκκινων και δεν ξεκίνησε καλά. Έπρεπε να κάνω συζήτηση με τη Μαντίσα. Μαντίσα μου, εδώ θα είμαι, για αρκετές ημέρες… Μαντίσα μου με ζάλισες… Μου κουρκούτιανες το κεφάλι».

