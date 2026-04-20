Όσα αποκάλυψε η «Άντζελα» για τις εξελίξεις της σειράς «Πόρτο Λεόνε».

Η Ιζαμπέλλα Φούλοπ, η Άντζελα της αγαπημένης σειράς του Alpha, «Πόρτο Λεόνε: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια», ήταν σήμερα προσκεκλημένη της Σταματίνας Τσιμτσιλή και του «Happy Day».

Η ηθοποιός αναφέρθηκε στον χαρακτήρα που υποδύεται στη σειρά, έναν χαρακτήρα ο οποίος «κρατούσε κλειστά τα χαρτιά του» και υπήρξε, από την αρχή, υπεύθυνος για πολλά από τα δεινά που συνέβησαν στην οικογένεια Βούλγαρη.

Στο σημερινό επεισόδιο (στις 23:30), η Άντζελα μπαίνει στο καμπαρέ Πόρτο Λεόνε με στόχο να μάθει τις μυστικές, παράνομες δουλειές του Καπετανάκου και να τις αποκαλύψει στον Γιάμαρη. Έτσι, μπαίνει σε εφαρμογή το σχέδιο εκδίκησης της Γαλήνης, με τη βοήθεια, φυσικά, του Γιάμαρη.

To «Πόρτο Λεόνε: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια» είναι «μια πολύ όμορφη δουλειά, μια δουλειά που την έχουμε αγαπήσει όλοι οι συντελεστές» λέει η Ιζαμπέλλα Φούλοπ.

«Ερωτεύτηκα το ρόλο της Άντζελας ήδη από τις πρώτες αναγνώσεις» των σεναρίων.

«Οπότε, όταν έγινε πράξη, ήμουν πάρα πολύ χαρούμενη».

Τι ήταν αυτό που την έκανε να πιστέψει από την αρχή τη σειρά; «Πίστεψα το Πόρτο Λεόνε: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια, από την πρώτη στιγμή, ήδη από την πρώτη ανάγνωση των σεναρίων. Πέρα από το ότι έχει πολύ ωραίους ρόλους - εκτός από τον δικό μου, όλοι οι ρόλοι έχουν να σου πουν κάτι, έχουν μία ιστορία, ένα μυστήριο, ένα υπόβαθρο» η σειρά αποτελεί…

«κι ένα ωραίο ταξίδι στον χρόνο. Μιλάμε για μία πάρα πολύ γοητευτική εποχή, για την οποία πάρα πολύς κόσμος μου λέει «μπράβο που κάνατε μία σειρά για το ’60, για την Τρούμπα», για εκείνη την περίοδο…».

Στο σημερινό επεισόδιο «Πόρτο Λεόνε»

Στο σημερινό επεισόδιο, βλέπουμε την Άντζελα να κλέβει τις εντυπώσεις στο καμπαρέ Πόρτο Λεόνε. Εκεί τη συναντά και ο Αντρέας, ο οποίος της είχε προσφέρει καταφύγιο, σώζοντάς την από την εκδικητική μανία της μητέρας του, Αλεξάνδρας Καπετανάκου.

Ο Αντρέας είχε μείνει με την εντύπωση ότι η Άντζελα, με τη βοήθειά του, είχε φύγει στο εξωτερικό. Σε αυτή τη φάση της ζωής της, η Άντζελα είναι «δύσκολο να είναι με τον Αντρέα. Βρίσκεται σε μια φάση της ζωής της που θα αφήσει για λίγο τον έρωτα στο πλάι…

Κάπως, με όλα αυτά που τους έχουν συμβεί, νιώθει ότι έχει έναν ανώτερο σκοπό στη ζωή της. Εστιάζει στο να βοηθήσει λίγο περισσότερο τις φίλες της, τα υπόλοιπα κορίτσια. Και να εξιλεωθεί, κατά κάποιον τρόπο, για τον θάνατο του Γρηγόρη. Να βοηθήσει στο να βρεθούν στοιχεία - γι’ αυτό και βρίσκεται στο καμπαρέ- εναντίον της οικογένειας Καπετανάκου. Επομένως, έχει ανώτερους σκοπούς πλέον από το να αφεθεί σε συναισθήματα».