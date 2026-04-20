«Πόρτο Λεόνε» - Νέο επεισόδιο κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 23:30.

«Πόρτο Λεόνε» - Επεισόδιο 47

Η Άντζελα πιάνει δουλειά στο Πόρτο Λεόνε κάτω από το βλέµµα της ενοχλημένης Ρίτας, ενώ η Αλεξάνδρα φροντίζει να γνωρίσει την Ξένη και να αντλήσει τις πληροφορίες που θέλει για το παιδί του Στράτου.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ο Ορέστης παίρνει στα χέρια του τη µήνυση του πατέρα του και παράλληλα η Γαλήνη μαθαίνει από την Καίτη την στενή σχέση του Γιάμαρη µε τον Καπετανάκο.

Η Βίκυ στήνει µια παγίδα στην Κοραλία προκειμένου να µάθει την αλήθεια για τον θάνατο του Σήφη και ο Βούλγαρης αποφασίζει να επιστρέψει στο σπίτι χωρίς την έγκριση του γιατρού.

Η Αλεξάνδρα Καπετανάκου (Μαρίνα Ασλάνογλου) έχει αρχίσει να υφαίνει το δίχτυ της γύρω από την Ξένη (Μαρία Καβουκίδου) προκειμένου να μπορέσει να πλησιάσει το παιδάκι του Στράτου.

Ο σκοπός της είναι να καταφέρει να το απαγάγει για να το μεγαλώσει αυτή, αφού ο Στράτος πέθανε, θέλει να έχει μαζί της το παιδί του που θα γεμίσει το κενό της απουσίας του… Η Ξένη, μέσα στη μοναξιά και την απομόνωσή της, πέφτει στην παγίδα της πανούργας γυναίκας και δείχνει να την ευγνωμονεί για τη βοήθειά της και να επιζητεί την συντροφιά της…

Η Άντζελα (Ιζαμπέλλα Φούλοπ) πραγματοποιεί την απόφασή της να εμφανισθεί στην Τρούμπα, στο Πόρτο Λεόνε -προκειμένου να καταφέρει να μαζέψει τα απαραίτητα χρήματα για να φύγει πλέον οριστικά από την Τρούμπα κι από την Ελλάδα και να φτιάξει μια καινούργια ζωή…

Η Ντόρα και η Φωφώ θαυμάζουν τα κάλλη της, αλλά η Ρίτα (Μαριάννα Πολυχρονίδη) βλέπει στην Άντζελα μία μεγάλη αντίζηλο για την πρωτοκαθεδρία στο καμπαρέ, ίσως και στην καρδιά του Ηλία Καπετανάκου;

Ο Αντρέας Καπετανάκος (Δημήτρης Σέρφας) έχει αιφνιδιαστεί από την εικόνα της Άντζελας (Ιζαμπέλλα Φούλοπ) στην είσοδο του Porto Leone να επιδεικνύει τα προσόντα της κι όλοι οι υποψήφιοι θαμώνες του καμπαρέ να τη θαυμάζουν με αχόρταγα βλέμματα και σχόλια…

Μοιράζεται μαζί της την απορία και την απογοήτευσή του, αλλά εκπλήσσεται όταν μαθαίνει ότι στη ζωή της κοπέλας έχουν συμβεί πράγματα που αγνοεί και η δουλειά στο καμπαρέ φαίνεται πλέον η μόνη της διέξοδος για να καταφέρει να φύγει κάποια στιγμή , σύντομα ελπίζει, από τη βρώμικη ζωή της νύχτας και της Τρούμπας…

