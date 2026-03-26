Για τα δημοσιεύματα που αφορούν την προσωπική του ζωή μίλησε ο Νίκος Οικονομόπουλος.

Δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» παραχώρησε ο Νίκος Οικονομόπουλος, απαντώντας, μεταξύ άλλων, στις ερωτήσεις σχετικά με τα δημοσιεύματα για την προσωπική του ζωή και τις φήμες που τον ήθελαν ζευγάρι με τη Μελίνα Νικολαΐδη.

Κατά τη διάρκεια της σύντομης συζήτησης, ο ερμηνευτής τόνισε πως δεν τον απασχολούν τα όσα γράφονται για τον ίδιο, ξεκαθαρίζοντας ότι, αν προκύψει κάτι όμορφο στη ζωή του, θα το μοιραστεί με το κοινό, καθώς δεν έχει να κρύψει τίποτα.

Απαντώντας στις σχετικές ερωτήσεις, δήλωσε: «Εγώ απασχολώ; Δεν νομίζω. Δεν ασχολούμαι με αυτά τα πράγματα παιδιά. Ποτέ δεν έχω ασχοληθεί. Δεν ξέρω τι λένε, ας λένε. Αν κάτι υπάρξει και είναι αληθινό, θα το δείτε. Δεν έχω να κρύψω κάτι».

Να σημειωθεί ότι στο παρελθόν, είχε διαψεύσει τις συγκεκριμένες φήμες.

Παράλληλα, μίλησε για τη συνεργασία του με την Ήβη Αδάμου: «Περάσαμε πολύ ωραία με την Ήβη Αδάμου στη συνεργασία μας. Πάντα μιλάω και εγώ με τα καλύτερα λόγια για τους συναδέλφους μου, τους αγαπάω, τους εκτιμάω, περάσαμε πολύ ωραία. Η ζωή συνεχίζεται. Η δουλειά συνεχίζεται».

