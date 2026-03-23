Η συγκινητική εξομολόγηση του Ετεοκλή Παύλου για το ατύχημα που είχε.

Το πρωί της Δευτέρας 23 Μαρτίου, ο Ετεοκλής Παύλου, με αφορμή την περιγραφή της Ανθής Βούλγαρη για το τροχαίο ατύχημα που είχε στη Ρόδο, μίλησε για τη δική του εμπειρία και τα έντονα συναισθήματα που βιώνει μέχρι και σήμερα λόγω αυτού.

Ο παρουσιαστής του «Breakfast@Star», δεν έκρυψε τη συναισθηματική του φόρτιση περιγράφοντας το πώς ένα τέτοιο περιστατικό μπορεί να αλλάξει ριζικά τη ζωή κάθε ατόμου.

Όπως αποκάλυψε, μετά από ένα τέτοιο συμβάν, είναι απαραίτητο το άτομο να ξεχάσει για να μπορέσει να συνεχίσει τη ζωή του: «Είναι ανάγκη να ξεχάσεις κάποια πράγματα, είναι μια άμυνα που τη νιώθεις, να θες να προχωρήσεις», εξήγησε αρχικά.

Παράλληλα, ο Ετεοκλής Παύλου, εξήγησε ότι αυτή η εμπειρία γίνεται αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας: «Ξεχνάς, όμως, το συναίσθημα και το μάθημα που πήρες και όλο αυτό που βίωσες, σου μένει για να πορευτείς, είναι ένα όπλο που το έχεις και επαναπροσδιορίζεις τη ζωή, αλλά πάντα το κουβαλάς, σε ότι κι αν κάνεις, καθημερινά».

Σε δεύτερο χρόνο, εστιάζοντας στο δικό του ατύχημα ανέφερε: «Σε προσωπικό επίπεδο, έχω πιάσει τον εαυτό μου να κλαίω σε άσχετη στιγμή. Τελείως άσχετη στιγμή, στο πουθενά. Να είναι όλα καλά, να είμαι χαρούμενος και να με πιάνουν δάκρυα και να κλαίω για κάτι που ένιωσα εκείνη τη στιγμή, που θυμήθηκα ένα συναίσθημα που είχα νιώσει όταν μου είχε συμβεί κάτι πολύ σοβαρό. Το δικό μου σοβαρό ατύχημα, σε αυτό αναφέρομαι».

«Σου αφήνει μια πληγή τεράστια που δεν κλείνει ποτέ, απλά βρίσκεις τρόπους να συνηθίζεις τον πόνο», κατέληξε ο Ετεοκλής Παύλου.

