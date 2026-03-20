Σε νυχτερινό κέντρο στην Κύπρο.

Μια βραδιά γεμάτη μουσική, ενέργεια και διασκέδαση εξελίχθηκε σε ένα απρόσμενο και ανησυχητικό περιστατικό για τον Ηλία Βρεττό. Ο δημοφιλής τραγουδιστής, κατά τη διάρκεια εμφάνισής του σε νυχτερινό κέντρο στην Κύπρο, βρέθηκε ξαφνικά στο επίκεντρο ενός βίαιου επεισοδίου που προκάλεσε αναστάτωση σε κοινό και συνεργάτες.

Σύμφωνα με όσα μεταδόθηκαν από την εκπομπή «Το Πρωινό», η ένταση ξεκίνησε ανάμεσα σε θαμώνες του καταστήματος και μέσα σε λίγα λεπτά μετατράπηκε σε καβγά. Η κατάσταση γρήγορα ξέφυγε από κάθε έλεγχο, δημιουργώντας χάος στον χώρο.

Ο τραγουδιστής, αντιλαμβανόμενος την ένταση, επιχείρησε να παρέμβει με στόχο να κατευνάσει τα πνεύματα και να αποτρέψει τα χειρότερα.

Ωστόσο, η προσπάθειά του δεν είχε την αναμενόμενη εξέλιξη. Αντί να εκτονωθεί η κατάσταση, ο ίδιος βρέθηκε στο επίκεντρο της σύγκρουσης, με αποτέλεσμα να δεχθεί επίθεση. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, τα χτυπήματα που δέχθηκε ήταν κυρίως στο πρόσωπο.