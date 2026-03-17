Οι δύο ομάδες του Survivor αντιμέτωπες σε μία νέα αναμέτρηση στα παιχνίδια Καραϊβικής.

Ο Γιώργος Λιάνος υποδέχτηκε απόψε, Τρίτη 17 Μαρτίου, τις δύο ομάδες του Survivor «Αθηναίους» και «Επαρχιώτες» σε ένα νέο παιχνίδι Καραϊβικής.

Ο παρουσιαστής του ριάλιτι, εμφανώς χαρούμενος, υποδέχθηκε τους παίκτες των δύο ομάδων, ανακοινώνοντας ότι και οι «τιμωρημένοι» παίκτες των «Μπλε» μπορούν να διεκδικήσουν το έπαθλο.

Παράλληλα, εξήγησε τους βασικούς κανόνες του παιχνιδιού και αμέσως μετά έδωσε το σύνθημα της εκκίνησης.

Ένα από τα ζευγάρια που ήρθαν αντιμέτωπα ήταν ο Μιχάλης από τους «Επαρχιώτες» και η Μιλένα από τους «Αθηναίου». Η ερώτηση του Γιώργου Λιανού, έβαλε τους δύο ανταγωνιστές να σκεφτούν, ωστόσο η απάντηση της Μιλένας προκάλεσε γέλια και μία διαπίστωση από τον παρουσιαστή.

Η ερώτηση που κλίθηκαν να απαντήσουν ήταν η εξής: «Πόσα λεπτά περνά κατά μέσω όρο ένας άνθρωπος την ημέρα στο μπάνιο;».

Ο Μιχάλης, με βεβαιότητα απάντησε 22 λεπτά και η Μιλένα 1.000 λεπτά. Στην απάντησή της ο Γιώργος Λιανός αποκρίθηκε γελώντας:

«Είσαι δυσκοίλια… Ξεκινήσατε πολύ δυνατά Αθηναίοι, συγχαρητήρια…».

