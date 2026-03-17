Ο «κοριτσομπαμπάς», Αντώνης Κανάκης, μίλησε στον αέρα των «Ράδιο Αρβύλα» για το κολιέ του.

Οι «Ράδιο Αρβύλα» επέστρεψαν στον αέρα το βράδυ της Τρίτης 17 Μαρτίου με σκοπό να σατιρίσουν και να σχολιάσουν με τον δικό τους τρόπο τα φλέγοντα ζητήματα της επικαιρότητας.

Ο Αντώνης Κανάκης, ο Γιάννης Σερβετάς και ο Θάνος Κιούσης, έχουν αποδείξει επανειλημμένος ότι απολαμβάνουν να επικοινωνούν με τους τηλεθεατές τους, ενώ σήμερα το κολιέ του παρουσιαστή δεν πέρασε απαρατήρητο.

Ειδικότερα, τη στιγμή που ο Αντώνης Κανάκης ετοιμαζόταν να παρουσιάσει το επόμενο θέμα, ο Θάνος Κιούσης τον διέκοψε για να διαβάσει σχόλια των τηλεθεατών.

«Επειδή έχουν πλακώσει τα μηνύματα, μία φίλη λέει «Μπράβο κοριτσομπαμπά Αντώνη με το κολιέ που φοράς», ένας άλλος λέει «Τι φίδι είναι αυτό στο λαιμό του Αντώνη», τι συμβαίνει; Κάποια υποχρέωση φαντάζομαι…».

Με αφορμή τα σχόλια ο Αντώνης Κανάκης με περηφάνια έλυσε την απορία στους συνεργάτες και τους τηλεθεατές του λέγοντας χαρακτηριστικά: «Κοίταξε να δεις, αυτό με το φίδι… δεν ξέρει, λογικά δεν καταλαβαίνει. Και εγώ πριν από μερικά χρόνια το ίδιο θα έλεγα. Τα πρώτα μηνύματα «κοριτσομπαμπάς» ξέρουν τι γίνεται. δεν έχεις επιλογή. Αυτό είναι το τρελό. Θέλω να το φοράω. Είναι το πιο ωραίο πράγμα που έχω φορέσει ποτέ στη ζωή μου…».

