«Μία δεύτερη ευκαιρία ήθελα στη ζωή και ήρθε» σχολίασε μεταξύ άλλων.

Μία άκρως εξομολογητική συνέντευξη, όπου μίλησε για όλα, παραχώρησε η Δέσποινα Βανδή στην εκπομπή «Τετ α Τετ» και τον Τάσο Τρύφωνος.

Η δημοφιλής τραγουδίστρια αναφέρθηκε πρώτη φορά εκτενώς στην απόφαση να αποχωρήσει από τη συναυλία της στην Τουρκία, όταν ανακάλυψε ότι υπήρχαν σημαίες του Κεμάλ Ατατούρκ.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfxl3uwd0zpl?integrationId=40599y14juihe6ly}

«Εκεί πέρασα δύσκολα. Έχω φίλους Τούρκους και έχω κάνει συναυλίες στην Τουρκία και έχω ζήσει συγκινητικές στιγμές. Αυτό που πήγα να τους εξηγήσω εκείνο το βράδυ πήρε πολιτική διάσταση. Η μουσική είναι πάνω από αυτό. Δεν μπορούμε να αλλάξουμε το παρελθόν μας, αλλά δεν μπορούμε να το ξεχάσουμε κιόλας… Δεν γνώριζα και δεν με είχαν ενημερώσει ότι η συγκεκριμένη εκδήλωση που γινόταν για ένα πανεπιστήμιο είθισται να γίνεται και δεν γινόταν να κατέβει η αφίσα. Με ενημέρωσε ο πρόξενος που ζει στην Τουρκία. Δεν με ενημέρωσε κανείς.

Όταν με ενημέρωσαν οι μουσικοί μου δεν άλλαζε αυτό… Είχε 3.000 ανθρώπους στη συναυλία. Φύγαμε νύχτα, υπήρξε ένας φόβος. Ήταν τόπος λατρείας για τον Κεμάλ, οπότε αυτό ήταν ιεροσυλία κατά κάποιο τρόπο για αυτούς που τους είπα ότι δεν θα παίξω με φόντο τον Κεμάλ. Οι ρίζες μου είναι από την Κερασούντα. Γνωρίζω πολύ καλά την ιστορία και γνωρίζω ακριβώς τι συμβολίζει ο Κεμάλ. Γνωρίζω τη σφαγή και όχι μόνο απέναντι από τους Πόντιους. Δεν γινόταν αυτό. Ήταν και αυτό μια στάση ζωής.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Δεν ήθελα να προσβάλω κανέναν και θα πρόσβαλα όλους τους Πόντιους και την οικογένειά μου την ίδια. Μας φυγάδευσαν μέσα στη νύχτα και δεν είχα καταλάβει το εύρος των διαστάσεων που είχε πάρει. Όταν έφτασα στην Αθήνα κατάλαβα. Είχα πολλές απειλές, φοβόμουν τον πρώτο καιρό να σου πω την αλήθεια. Πάλι δεν θα έκανα διαφορετικά. Μετά από αυτό ακυρώθηκαν όλες οι συναυλίες μου στην Τουρκία» απάντησε η Δέσποινα Βανδή.

{https://www.youtube.com/watch?v=TbPvwUQ-6LA}

Η δημοφιλής τραγουδίστρια αναφέρθηκε επίσης, στις κόκκινες γραμμές που έχει τραβήξει στην καριέρα της και απάντησε για την αποχώρησή της από το σχήμα με τον Νότη Σφακιανάκη το 2013.

«Έχω κάνει όμορφες συνεργασίες έχω κάνει και δύσκολες. Η κόκκινη γραμμή, ως στάση ζωής και δεν έχει να κάνει μόνο με το τραγούδι – η μεγαλύτερη αξία έχει να κάνει με τον σεβασμό και εκεί μπορεί να μπει κόκκινη γραμμή. Όταν αισθανθώ ότι κάποιος δεν σέβεται. Αυτό προσπάθησα να περάσω και στα παιδιά μου. Ο σεβασμός είναι η μεγαλύτερη αξία και ο σεβασμός περιέχει και την αγάπη. Η αγάπη δεν περιέχει τον σεβασμό. Όταν αποχώρησα από το σχήμα με τον Νότη Σφακιανάκη, μου κόστισε οικονομικά, ήμουν στριμωγμένη, αλλά σήμερα θα το ξαναέκανα. Κανείς δεν μπορεί να ξέρει τι συμβαίνει πίσω από την κλειστή πόρτα ενός σπιτιού.

Ήταν μια απόφαση που ούτε καν μπορούσα να την διαπραγματευτώ για κανέναν λόγο. Στη ζωή καλείσαι κάποια στιγμή να πάρεις θέση, δεν γίνεται να τα έχεις όλα. Πήρα θέση και δεν τη μετάνιωσα ποτέ. Εκτιμώ πάρα πολύ καλλιτεχνικά τον Νότη, τα τραγούδια που έχει πει είναι απίστευτα. Καλλιτεχνικά είναι ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο στη δισκογραφία. Δεν μπορώ να σου πω ότι μου λείπει, στο τέλος της ημέρας κανείς δεν θα λείψει από κανέναν. Θέση θα έπαιρνα ξανά και θα ήταν ίδια. Ο καθένας είναι ελεύθερος να τοποθετηθεί όπως θέλει, αλλά δεν θα μπορούσα να συνεργαστώ, ήταν μεγάλη η αντιπαράθεση που είχαμε» απάντησε η Δέσποινα Βανδή.

Για τη συνύπαρξη με την Άννα Βίσση στο J2US: «Ήταν αυτό που μου άρεσε τρομερά με την Άννα, γιατί δεν είχαμε ξανασυναντηθεί. Ήταν η χημεία που είχαμε και ότι όλο αυτό που είδατε εσείς, εμείς το βγάλαμε μέσα σε μισή ώρα. Όταν μου είπε στην αρχή ο Νίκος ότι θα έρθει η Άννα να τραγουδήσει, του είπα “ωραία να κάνουμε και κάπποιο ντουέτο μαζί. Το ήθελα πάρα πολύ. Συναντηθήκαμε στο σπίτι του Νίκου Κοκλώνη, κάτσαμε, μιλήσαμε, και βγήκαν σε μισή ώρα αυτά τα τραγούδια».

Για τον Βασίλη Μπισμπίκη: «Στα 50 δεν είναι εύκολο να αφεθείς (σ.σ στον έρωτα). Φιλτράρεις πάρα πολλά πράγματα ιδίως όταν έχεις παιδιά. Είμαι ευγνώμων που ήρθε γιατί όλα έγιναν πολύ καλύτερα στη ζωή μου. Σίγουρα δεν είναι παρορμητισμός» παραδέχτηκε η Δέσποινα Βανδή. «Δεν είδα, ένιωσα. Ένιωσα χαρά. Και τη χρωστούσα στον εαυτό μου αυτή τη χαρά. Οπότε, είπα να μου τη δώσω. Τα παιδιά, νομίζω αυτό που θέλουν επί της ουσίας είναι να είναι χαρούμενοι οι γονείς τους. Οι σχέσεις μας βασίζονταν και βασίζονται μέχρι σήμερα στην αλήθεια. Είχα μιλήσει ήδη στα παιδιά μου».