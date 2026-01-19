Οι auditions του MasterChef 2026, συνεχίζονται και ο πήχης έχει ανέβει ψηλά.

Η μάχη για την είσοδο στον μαγειρικό διαγωνισμό MasterChef 10 συνεχίζεται και σήμερα με αμείωτο ενδιαφέρον μέσα από μια σειρά auditions, με τους υποψήφιους να παρουσιάζουν τα πιάτα τους μπροστά στους τρεις κριτές.

Ο Σωτήρης Κοντιζάς, ο Πάνος Ιωαννίδης και ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος, έχουν λάβει τις θέσεις τους, δοκιμάζουν τα πιάτα των υποψηφίων και αποφασίζουν ποιοι θα καταφέρνουν να περάσουν στην επόμενη φάση του διαγωνισμού και να φορέσουν την πολυπόθητη λευκή ποδιά.

Σήμερα, λοιπόν, ο Σωτήρης Κοντιζάς χάρισε σε έναν από τους υποψηφίους ένα ξεχωριστό κομπλιμέντο, μια ατάκα που δεν έχει ξαναπεί στα χρόνια του διαγωνισμού, γεγονός που προκάλεσε έκπληξη ακόμη και στον Λεωνίδα Κουτσόπουλο.

Ο λόγος λοιπόν για το πιάτο του Τάσου, το οποίο ενθουσίασε και τους τρεις κριτές, καθώς σύμφωνα με τα όσα ειπώθηκαν ήταν απόλυτα ισορροπημένο και γευστικό.

Το αποτέλεσμά του, έκανε τον Σωτήρη Κοντιζά, να του παραδώσει την ποδιά λέγοντάς του: «Αυτό που έχει κάνει στο πιάτο θα έλεγα ότι είναι το απόλυτο… Αυτό που έφαγα τρέχει στις φλέβες μου… Είναι εξαιρετικό από κάθε άποψη… Θα σου πω το εξής: Έχουμε ένα πιάτο στο μαγαζί με noodles και κόκορα παστιτσάδα. Θα το άλλαζα για να βάλω αυτό…».

