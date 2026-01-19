Με εντάσεις και αιχμές και από τις δύο ομάδες ξεκίνησε το νέο επεισόδιο του Survivor.

Στο επεισόδιο Survivor που προβλήθηκε εχθές, Κυριακή 18 Ιανουαρίου, η ομάδα των «Αθηναίων» κατάφερε να ξεχωρίσει, να κάνει την ανατροπή και να κερδίσει τον πολυπόθητο πόντο που της χάρισε τη νίκης.

Από την άλλη, η ήττα των «Επαρχιωτών», έφερε εντάσεις και διαφωνίες στο εσωτερικό της ομάδας, ενώ σήμερα, Δευτέρα 19 Ιανουαρίου, υπάρχουν αιχμές και από τις πλευρές.

Σήμερα λοιπόν, κόκκινοι και μπλε, παλεύουν για την ασυλία σε ένα απαιτητικό στίβο μάχης.

Πριν από όλα ωστόσο, η Ιωάννα Δεσύλλα, από την ομάδα των «Επαρχιωτών», έχει τα γενέθλιά της και οι συμπαίκτες της, τής τραγούδησαν γύρω από την φωτιά.Όταν εκείνη όμως έκανε κίνηση για να σβήσει τη φλόγα, η υπόλοιπη ομάδα «ταράχτηκε» καθώς δεν θα είχαν την ευκαιρία, να ανάψουν και πάλι την εστία. Έτσι, αντί για κεράκι και τούρτα, η Ιωάννα Δεσύλλα, έσβησε ένα μικρό κλαράκι.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfsstlo3ydux?integrationId=40599y14juihe6ly}

Survivor 2026: Αιχμές και εντάσεις και από τις δύο ομάδες

Αμέσως μετά βέβαια, στην καλύβα των «Επαρχιωτών» ξεκίνησαν να εκφράζονται τα πρώτα παράπονα, αναφορικά με την κόκκινη ομάδα και όχι μόνο.

Αρχικά λοιπόν, η Ελένη Ζαράγγα, η οποία είναι η πρώτη υποψήφια προς αποχώρηση, μίλησε για την απόφαση των συμπαικτών της, εξηγώντας τους λόγους για τους οποίους έχει στεναχωρηθεί: «Χθες στο συμβούλιο περίμενα να έχω αρκετές ψήφους. Δεν με ενόχλησε η ψηφοφορία, αλλά η διαδικασία των ματσαρισμάτων μέχρι τώρα. Δεν είχα την επιλογή να διαλέξω, περίμενα απλά να με επιλέξουν οι δυνατές παίκτριες της αντίθετης ομάδας, με αποτέλεσμα να φαίνομαι εγώ η χαμένη πάντα».

Στο κάδρο ωστόσο μπήκες και ο Gio Kay, όπου, σύμφωνα με τους Μπλε, τραβάει πάντοτε την προσοχή: «Ο Gio δεν μας αφήνει να μην ασχοληθούμε μαζί του. Είναι συνέχεια να μας την μπαίνει. Εχθές ξέφυγε λίγο με αυτά που είπε ο Σταύρος Φλώρος, ενώ και ο Χρήστος Μυλωνάς συμφώνησε μαζί του.

Παράλληλα, ο Μιχάλης, εξέφρασε ανοιχτά το παράπονό του, μπροστά σε όλη την ομάδα, ενώ ακούστηκε και το όνομα του Δημήτρη από τους κόκκινους, ο οποίος σύμφωνα με τους ίδιους, λειτουργεί διαφορετικά και πιο «ύπουλα» από τον Gio Kay.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfsswt51kw7l?integrationId=40599y14juihe6ly}

Στην καλύβα των «Αθηναίων», ήρθε στο επίκεντρο η δυναμική της Μπλε ομάδας, ενώ πρώτος ο Γιώργος Καραϊσαλίδης, εξέφρασε την άποψή του: «Εχθές όταν κερδίσαμε, διαλυθήκαν 100%. Τσακωνόντουσαν καθ’ όλη τη διάρκεια και προσπαθούσαν να πετάξουν το μπαλάκι σε εμάς προκειμένου να μας πικάρουν. Τι μας νοιάζει όμως τι λένε… Τι να σχολιάσω; Ότι ο Μιχάλης του φιμώνει; Δεν έχει καν λογική…».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfssyg40n9u1?integrationId=40599y14juihe6ly}

Ο Γιώργος Τσουκαλάς, ανέλαβε να μεταφέρει το πρόβλημα που δημιουργείτε μεταξύ του Gio και της μπλε ομάδα, καθώς έχουν έρθει ερκετές φορές σε ρήξη κατά τη διάρκεια των συμβουλίων: «Θέλει να πει πράματα που είναι σωστά, έχουν βάση, αλλά δεν το κάνει με ωραίο τρόπο….», είπε χαρακτηριστικά ο Γιώργος Τσουκαλάς.

Κρίνοντας το συμβούλιο που έλαβε χώρα το βράδυ της Κυριακής, ο Γιώργος αναφερόμενος στην Φωτεινή, τόνισε: «Όπως είδαμε μία παίκτρια από την ομάδα τους μας έβαλε όλους μέσα στο ίδιο τσουκάλι».

«Πετάχτηκε εχθές η Φωτεινή, είπε κάτι που δεν είχε ούτε ένα τεκμήριο. Την εκθέσαμε πάρα πολύ, όλη η ομάδα… Εκεί είναι που είπα ότι είναι καλύτερα να μιλάει ο Μιχάλης», πρόσθεσε ο Δημήτρης Θεοδωρόπουλος.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfst0f8ol9t5?integrationId=40599y14juihe6ly}