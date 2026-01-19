O Papazó και ο Akylas συναντήθηκαν πριν καιρό δημιουργώντας ένα εμπνευσμένο τραγούδι, το «Ατελιέ».

Το τραγούδι του Papazó και του Akylas που παίζει παντού – «Ατελιέ».

Όταν η μουσική υπηρετεί τον σκοπό της να γεννά συναισθήματα και εικόνες, όταν οι ήχοι και οι στίχοι διηγούνται ιστορίες, όταν το παρελθόν συναντά αρμονικά το παρόν, τότε μια από τις σημαντικότερες τέχνες δικαιώνεται.

O Papazó και ο Akylas συναντήθηκαν πριν καιρό δημιουργώντας το εμπνευσμένο «Ατελιέ», το οποίο κυκλοφορεί από τη Minos EMI, A Universal Music Company. Το τραγούδι αυτό ξεχώρισε αμέσως και έγινε ένα από τα πλέον αγαπημένα των ακροατών, αφού οι δύο καλλιτέχνες μάς καλούν να ταξιδέψουμε, να αναλογιστούμε, να χαμογελάσουμε, να αφουγκραστούμε με τον ιδανικότερο τρόπο.

{https://www.youtube.com/watch?v=lNSCBAoPGXw}

Πιάνο, ηλεκτρική κιθάρα, ηλεκτρικό μπάσο, γιουκαλίλι, drums, συνθεσάιζερ, ακουστική κιθάρα, κρουστά συνδυάζονται άρτια και αποδεικνύεται για ακόμα μια φορά γιατί ο Papazó είναι ένας από τους αγαπημένους μουσικούς και τραγουδοποιούς της νέας γενιάς, όπου με τον επίσης ταλαντούχο Akylas καταφέρνουν να κάνουν τους πάντες να τραγουδούν ένα από τα πιο ευφάνταστα τραγούδια των τελευταίων ετών!

Το «Ατελιέ» από το πρώτο κιόλας άκουσμα συνεπήρε, και θα λέγαμε ότι ναι, κατόρθωσε να μπει στα διαχρονικά τραγούδια που παράγει ο σύγχρονος μουσικός κόσμος. Κι όπως λέει στην αρχή του… «For a wonderful world».