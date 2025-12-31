Τι ανέφερε στην επιστολή του ο Γάλλος ΥΠΕΞ, για τον Τζορτζ Κλούνεϊ.

Ο Τζορτζ Κλούνεϊ και η οικογένειά του απέκτησαν τη γαλλική υπηκοότητα έπειτα από αίτημα του υπουργού Εξωτερικών της χώρας, Ζαν- Νοέλ Μπαρό, σύμφωνα με επίσημο έγγραφο που επικαλείται το Politico.

Σε επιστολή με ημερομηνία 20 Οκτωβρίου, που έστειλε στον υπουργό Εσωτερικών, Λοράν Νούνιες, ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών πρότεινε να δοθεί η υπηκοότητα στον σταρ του Χόλιγουντ, τη σύζυγό του, Αμάλ Αλαμουντίν Κλούνεϊ και τα δύο παιδιά τους, μέσω διαδικασίας που είναι γνωστή ως «citoyen émérite».

Αυτή η διαδικασία επιτρέπει να γίνει Γάλλος υπήκοος, με αίτημα από το υπουργείο Εξωτερικών ένας «γαλλόφωνος αλλοδαπός που μέσω του εξαιρετικού έργου του συμβάλλει στην επιρροή της Γαλλίας και στην ευημερία των διεθνών οικονομικών σχέσεων» της χώρας.

Ο Μπαρό στην επιστολή υπογράμμιζε ότι η οικογένεια Κλούνεϊ έχει «μόνιμη έδρα» τη νότια Γαλλία, όπου τα παιδιά τους πηγαίνουν στο σχολείο, όπως και ότι το ζευγάρι «διατηρεί προσωπικές και επαγγελματικές σχέσεις» με τη χώρα.

Ακόμα, επεσήμανε το φιλανθρωπικό έργο των Κλούνεϊ και πως «μέσα από τη διαδρομή της ζωής του και τις δεσμεύσεις τους, ενσαρκώνουν τις αξίες της αλληλεγγύης, της ελευθερίας και της δημιουργικότητας, τις οποίες προωθεί η Γαλλία σε όλο τον κόσμο».

Επίσης, τόνιζε ότι η επαγγελματική δραστηριότητα του Τζορτζ Κλούνεϊ «δημιουργεί τεράστια οικονομικά οφέλη, από τα οποία επωφελείται η γαλλική κινηματογραφική βιομηχανία».

Εκπρόσωπος του υπουργού Εξωτερικών επιβεβαίωσε ότι ο Μπαρό έκανε το αίτημα για τη χορήγηση της γαλλικής υπηκοότητας στην οικογένεια Κλούνεϊ, κάτι που έγινε επίσημα στις 26 Δεκεμβρίου, σύμφωνα με τα επίσημα αρχεία.

Ο Τζορτζ και η Αμάλ Κλούνεϊ είναι επικεφαλής του Clooney Justice Foundation, που είναι αφιερωμένο στην «παροχή δωρεάν νομικής βοήθειας για την υπεράσπιση της ελευθερίας του λόγου και των δικαιωμάτων των γυναικών σε περισσότερες από 40 χώρες».

Στην Ευρώπη, η δραστηριότητα του ιδρύματος και ο ακτιβισμός του ηθοποιού τον έχουν φέρει σε κόντρα με τις ρωσικές αρχές, αλλά και τον Ούγγρο πρωθυπουργό, Βίκτορ Όρμπαν, τον οποίο ο Κλούνεϊ έχει περιγράψει ως παράδειγμα «οργής και μίσους».