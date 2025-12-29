Ετοιμες σαλάτες, κομμένα φρούτα, κατεψυγμένα λαχανικά... Τι συστήνεται να αποφεύγετε να αγοράζετε από το σούπερ μάρκετ.

Οι αγορές από σούπερ μάρκετ συχνά μας γλιτώνουν από κόπο και χρόνο, ωστόσο δεν αποτελούν πάντα τις πιο συμφέρουσες και υγιεινές επιλογές.

Το southernliving.com διαμόρφωσε μία λίστα με τα προϊόντα που καλό είναι να αποφεύγετε να τα αγοράζετε από το σούπερ μάρκετ.

Συσκευασμένες σαλάτες

Οι έτοιμες σαλάτες σε συσκευασία είναι πολύ πιο ακριβές από το να φτιάξετε τις δικές σας, αν λάβετε υπόψη το κόστος ανά μερίδα. Επίσης, ένα κομμένο και συσκευασμένο μαρούλι έχει συνήθως μικρότερη διάρκεια ζωής σε σχέση με ένα ολόκληρο μαρούλι.

Εμφιαλωμένο νερό

Το μεγαλύτερο μέρος του εμφιαλωμένου νερού είναι απλώς νερό βρύσης που έχει συσκευαστεί. Οπότε δεν είναι απαραίτητο να σπαταλήσετε τα χρήματά σας, εκτός αν δεν έχετε πρόσβαση σε καθαρό νερό. Επιπλέον, τα πλαστικά μπουκάλια μπορεί να εκλύουν ρύπους και να συμβάλλουν σημαντικά στα απορρίμματα πλαστικών.

Κομμένα φρούτα

Είναι πολύ πιο οικονομικό να αγοράζετε ολόκληρα φρούτα και να τα κόβετε μόνοι σας. κομμένα φρούτα αλλοιώνονται πιο γρήγορα και μπορεί να προσβληθούν από παθογόνα όταν κοπούν.

Κατεψυγμένα κρέατα

Αν σκοπεύετε να μαγειρέψετε το κρέας που αγοράζετε μέσα στις επόμενες δύο ημέρες, το φρέσκο έχει πάντα καλύτερη γεύση και υφή.

Σάλτσες βινεγκρέτ

Είναι πολύ εύκολο να φτιάξετε τη δική σας βινεγκρέτ: Ρίξτε δύο μέρη λάδι και ένα μέρος ξύδι σε ένα βάζο με καπάκι. Μπορείτε να προσθέσετε μια πρέζα αλάτι και λίγη μουστάρδα, μέλι και μυρωδικά για περισσότερη γεύση. Ανακινήστε και σερβίρετε.

Κατεψυγμένα λαχανικά

Ορισμένα λαχανικά καταψύχονται πολύ καλά, όπως τα μπιζέλια, το καλαμπόκι και τα φασόλια σόγιας. Το κατεψυγμένο μπρόκολο τείνει να γίνεται ελαστικό, ενώ οι πιπεριές χάνουν την τραγανή υφή τους. Το ίδιο ισχύει και για τα κατεψυγμένα μούρα - φυλάξτε τα για κομπόστες ή κοκτέιλ.