«Αυτοψία στο άβατο του ορεινού Μυλοποτάμου».

Βορίζια, Ανώγεια, Λιβάδια, Ζωνιανά. Όπλα, Βεντέτες, Μεσίτες, Σασμοί.

Η «Αυτοψία» μπαίνει στο άβατο του ορεινού Μυλοποτάμου, στην Κρήτη, εκεί όπου οι κάμερες δεν είναι επιθυμητές, και καταγράφει τη ζωή, τους κανόνες και τις παραδόσεις, στα ορεινά χωριά του Ψηλορείτη.

Κάτοικοι μιλούν στον Αντώνη Σρόιτερ για τις βεντέτες, τα όπλα, την αστυνομία, τους άγραφους νόμους της περιοχής, τους σασμούς, αλλά και για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τις επιδοτήσεις.

{https://www.youtube.com/watch?v=xRADRbVcAy4}

Τι έγινε στα Βορίζια; Πως έγινε και γιατί; Μπορεί να σταματήσει, έστω και τώρα;

«Αυτοψία» με τον Αντώνη Σρόιτερ, απόψε στις 23:50.