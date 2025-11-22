Η πιο ρομαντική βραδιά του GNTM 2025, έλαβε τέλος με δάκρυα και συγκίνηση.

Απόψε, Παρασκευή 21 Νοεμβρίου, έλαβε χώρα στο σπίτι του GNTM 2025, μία άκρως ρομαντική φωτογράφιση, με τα μοντέλα να παίρνουν τον ρόλο γαμπρού και νύφης και να «πέφτουν» πιο ερωτευμένοι από ποτέ μέσα στην πισίνα, για να κερδίσουν το ιδανικό «κλικ».

Η Χαρά Παππά από το GNTM 2 και ο σύντροφός της, Στέφανος Τσαγκαράκης, πόζαραν αρχικά ως νιόπαντρο ζευγάρι στον φακό του Παντελή Χαδούλη, μέσα στην πισίνα του σπιτιού, δίνοντας τα πρώτα στοιχεία για τη δοκιμασία στους διαγωνιζόμενους.

Η συνεργασία, η χημεία και η εκφραστικότητα, ήταν τα κλειδιά της δοκιμασίας, ωστόσο δεν έλειψαν και οι σχολιασμοί.

Η Ζενεβιέβ Μαζαρί, ως ειδική στον έρωτα και επηρεασμένη από το First Dates, δημιούργησε τα ζευγάρια της φωτογράφισης και άναψε φωτιές στο σετ.

GNTM 6: Τελείωσε το όνειρο για τη Γιασμίν και τον Σάββα

Η Άννα Μιχαηλίδου και η Ειρήνη Βασιλειάδου δεν φαίνονται ευχαριστημένες με το ταίρι τους.

Παρ’ όλα αυτά, η Ειρήνη σε συνεργασία με τον Γιώργο, κατάφεραν να κερδίσουν τις εντυπώσεις των κριτών, ενώ από την άλλη η Άννα την ώρα του σετ φαινόταν αρκετά συγκρατημένη.

Φυσικά, τα καυτά φιλιά της Ραφαηλίας με τον Μιχάλη, έκλεψε την παράσταση και έφεραν τα σχόλια των συμπαικτών τους και το χειροκρότημα του Άγγελου, της Ηλιάνας και της Ζεν.

Το ιδιαίτερο αυτής της φωτογράφισης ωστόσο, σχετίζεται με το γεγονός πως πρόκειται για μία διπλή αποχώρηση από το διαγωνισμό.

Στην κορυφή βρέθηκαν: ο Γιώργος με την Ειρήνη και η Ραφαηλία με τον Μιχάλη, οι οποίοι ξεχώρισαν για τις εξαιρετικές λήψεις, με εμφανές το πάθος, την ένταση και τον απόλυτο έρωτα.

Τη διαφορά όμως έκαναν ο Γιώργος και η Ειρήνη, οι οποίοι βρέθηκαν στο βάθρο της δοκιμασίας και ξεχώρισαν για το ταπεραμέντο, τη φυσικότητα και την αγάπη.

Στον αντίποδα ωστόσο βρέθηκαν: η Γιασμίν, ο Νάρκισσος, ο Σάββας και η Μιχαέλα, που δεν κατάφερα να αποδώσουν στο έπακρο, με αποτέλεσμα να έρθουν πολύ κοντά στην αποχώρηση.

Η Γιασμίν και ο Σάββας είναι τα δύο πρόσωπα που οδηγήθηκαν στην αποχώρηση και έκλεισαν την πόρτα του GNTM 6, καθώς η χημεία έλειπε από την τελική λήψη.

Τα σχόλια που απέσπασαν δεν ήταν ιδιαίτερα κολακευτικά, ενώ φυσικά η απόδοση του ενός επηρέασε τόσο το σύνολο της φωτογραφίας, όσο και τον συμπαίκτη του.

Και οι δύο, αποχώρησαν εμφανώς επηρεασμένοι και συγκινημένοι από την έκβαση της δοκιμασίας, ενώ αναπόφευκτα δεν έλειπαν και τα σχόλια.