Η Ευρυδίκη Παπαδοπούλου σε μία ιδιαίτερη εξομολόγηση που συγκινεί.

Μία διαφορετική ανάρτηση έκανε η Ευρυδίκη Παπαδοπούλου στον προσωπικό της λογαριασμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κατά τη διάρκεια της οποίας κάνει μία σύντομη αναδρομή στο παρελθόν της, εκθειάζοντας τον πατέρα της για τον τρόπο που της στάθηκε μεγαλώνοντας, καθώς η μητέρα της δεν ήταν στη ζωή της.

Ειδικότερα, μέσα από τα προσωπικά της βιώματα, αναφέρθηκε στις μονογονεϊκές οικογένειες και σε εκείνες με γονείς του ιδίου φύλου, ενώ κατά τη διάρκεια του βίντεο εκφράσει και ένα προσωπικό της τραύμα.

Στο στιγμιότυπο, ακούγεται να λέει χαρακτηριστικά: «Όταν ήμουν παιδί μεγάλωνα με τον μπαμπά μου. Κάθε φορά που άκουγα τη λέξη «μαμά» ένιωθα άβολα και άσχημα, όχι γιατί υπήρχε κάποιος συγκεκριμένος λόγος, αλλά γιατί δεν υπήρχε η παρουσία της μαμάς μου μες στο σπίτι και μεγάλωνα αποκλειστικά με τον μπαμπά μου, ο οποίος ήταν ένας εξαιρετικός γονέας», ανέφερε αρχικά και συνέχισε με ένα ερώτημα:

«Και αναρωτιέμαι αν πριν 35 χρόνια ήταν σπάνιο να μεγαλώνει ένας πατέρας παιδιά, χωρίς την παρουσία της μητέρας ή γυναικείας φιγούρας, στη σημερινή εποχή που υπάρχουν μονογονεϊκές οικογένειες που τυχαίνει να είναι άντρας αυτός που μεγαλώνει, παιδιά που υιοθετούνται ή ακόμα και ομόφυλα ζευγάρια που τυχαίνει να είναι δύο άντρες, αυτά τα παιδιά πώς αισθάνονται, είναι το ίδιο όπως ένιωθα εγώ, μια ενοχή και μια ντροπή; Μήπως πρέπει η βεντάλια να ανοίξει, για να μην τραυματίζουμε αυτές τις ψυχές;».

Μάλιστα, απαντώντας και στα σχόλια που λαμβάνει από τους ακολούθους της, σημειώνει πως η ίδια, δεν θεωρεί ότι μάνα είναι εκείνη που κυοφορεί, αλλά η γυναίκα που το μεγαλώνει: «Πάντα θα μας πονάει, αλλά υπάρχετε άνθρωποι που μου στείλατε μήνυμα ότι μεγαλώνετε παιδιά και κάθε φορά που αναφέρονται στη μαμά τους νιώθουν άβολα. Μάνα είναι αυτή που μεγαλώνει ένα παιδί ή ακόμα και ένας άντρας. Στη δική μου περίπτωση ο πατέρας μου ήταν και μάνα και πατέρας. Ας συγχωρήσουμε, ας κατανοήσουμε, ας ανοίξουμε το στενό μυαλό μας και να δίνουμε μόνο αγάπη».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://www.tiktok.com/@papadopoulou_evridiki/video/7574868151746219286}