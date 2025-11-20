Η Πέγκυ Τρικαλιώτη, μιλάει για τη συμμετοχή της στη σειρά «Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι».

Καλεσμένη στην εκπομπή Super Κατερίνα και την Κατερίνα Καινούργιου ήταν σήμερα η Πέγκυ Τρικαλιώτη, που πρωταγωνιστεί στη σειρά του Alpha «Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι».

Η Πέγκυ Τρικαλιώτη υποδύεται την Θεοδώρα, την μητέρα των πέντε κοριτσιών, μια γυναίκα δυναμική κι αφοσιωμένη στην οικογένειά της. Με καρτερικότητα και απέραντη στοργή, παλεύει να προστατεύσει τις κόρες της από τις δυσκολίες της ζωής, ενώ ταυτόχρονα προσπαθεί να τους μεταδώσει αξίες και αρχές.

«Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι»: Όσα αποκάλυψε η Πέγκυ Τρικαλιώτη

«Ο δικός μου ρόλος σε αυτό το σημείο είναι σε flashback. Δηλαδή έρχομαι στη μνήμη των κοριτσιών όταν τα κορίτσια θέλουν να θυμηθούν κάτι από το παρελθόν που τους έχει πει η μητέρα τους και αυτή η μνήμη να τις βοηθήσει στο παρόν τους. Αργότερα θα έρθω και σε μια λίγο πιο μεγάλη ηλικία. Αλλάζω ηλικία, γίνομαι μεγάλη, μετά θα έχω άσπρα μαλλιά» λέει για τον ρόλο της η αγαπημένη ηθοποιός.

Ποια είναι τα κοινά που έχει η Πέγκυ Τρικαλιώτη με τον ρόλο της; «Θα ήθελα πολύ να είμαι τόσο καλή μάνα όσο η Θοδώρα. Νομίζω ότι αυτό που έχει η Θοδώρα και που έχω κι εγώ είναι ένα δίπτυχο. Είμαι και αυστηρή, όχι στον βαθμό που είναι η Θοδώρα, γιατί ήταν και άλλες εποχές, αλλά μπορώ να γίνω και αυστηρή με τη Φραντζέσκα, δηλαδή να βάλω όριο και την ίδια στιγμή να είμαι πολύ τρυφερή. Αυτό είναι ένα κοινό που έχω».

{https://www.youtube.com/watch?v=Sa0PZsmJ84Y}

Η ταλαντούχα ηθοποιός αποκάλυψε και τον λόγο που την έκανε να δεχτεί το συγκεκριμένο ρόλο: «Είχα διαβάσει το βιβλίο, την αγαπώ την Λένα Μαντά. Το ξέρει, της το έχω πει. Αυτό το βιβλίο το λάτρεψα. Και λόγω της Μαντά είπα «ναι» σε αυτή τη σειρά»

Η Πέγκυ Τρικαλιώτη μίλησε ακόμα για την κόρη της, την προσωπική της ζωή καθώς και για τις δύο θεατρικές παραστάσεις, στις οποίες πρωταγωνιστεί αυτή τη σεζόν.

{https://www.youtube.com/watch?v=YMSrl4fng74}

Πέντε κορίτσια. Πέντε διαφορετικοί δρόμοι. Ένας προορισμός: Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι.

«Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι»: Απόψε και κάθε Τετάρτη & Πέμπτη στις 22:30 στον Alpha!