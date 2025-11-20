«Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι» - Απόψε και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στις 22:30 στον Alpha!
Η Μελισσάνθη θα υιοθετήσει το παιδί της Χλόης, η Ιουλία μαθαίνει την αλήθεια για τον Κίμωνα, η Ασπασία σκέφτεται σοβαρά την πρόταση του Δεστούνη, η Πολυξένη ετοιμάζεται για την αποχώρησή της από τον θίασο και η Μαγδαληνή δέχεται πρόταση γάμου από τον Οδυσσέα.
18ο Επεισόδιο
Η Μελισσάνθη και ο Απόστολος δέχονται να υιοθετήσουν το μωρό της Χλόης. Η Ιουλία συναντά την Ευγενία, για να λυθεί η παρεξήγηση μεταξύ τους, αλλά καταλήγει να ανακαλύπτει μια τρομακτική αλήθεια για τον Αλεξιάδη.
Η Ασπασία ξεκαθαρίζει στον Σταύρο, πως δεν είναι έγκυος, όμως αυτός επηρεασμένος, της ζητάει να κάνουν ένα ακόμη παιδί.
Η Πολυξένη αναρρώνει, ενώ η Πελαγία ανησυχεί για το Νικήτα. Εντωμεταξύ, ο Στάθης βρίσκει ρόλο για την Πολυξένη στο σινεμά.
Όσο η Μάρθα οργανώνει την αποχώρηση τους από το θίασο ο Λάμπρος σκέφτεται τη διάλυση του.
Ο Οδυσσέας αιφνιδιάζει τον Πέτρο και τον Μάρκο προτείνοντας τους να συνεργαστούν.
