Η Μελισσάνθη θα υιοθετήσει το παιδί της Χλόης, η Ιουλία μαθαίνει την αλήθεια για τον Κίμωνα, η Ασπασία σκέφτεται σοβαρά την πρόταση του Δεστούνη, η Πολυξένη ετοιμάζεται για την αποχώρησή της από τον θίασο και η Μαγδαληνή δέχεται πρόταση γάμου από τον Οδυσσέα.

«Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι»: Τι θα δούμε απόψε στις 22:30

18ο Επεισόδιο

Η Μελισσάνθη και ο Απόστολος δέχονται να υιοθετήσουν το μωρό της Χλόης. Η Ιουλία συναντά την Ευγενία, για να λυθεί η παρεξήγηση μεταξύ τους, αλλά καταλήγει να ανακαλύπτει μια τρομακτική αλήθεια για τον Αλεξιάδη.

Η Ασπασία ξεκαθαρίζει στον Σταύρο, πως δεν είναι έγκυος, όμως αυτός επηρεασμένος, της ζητάει να κάνουν ένα ακόμη παιδί.

Η Πολυξένη αναρρώνει, ενώ η Πελαγία ανησυχεί για το Νικήτα. Εντωμεταξύ, ο Στάθης βρίσκει ρόλο για την Πολυξένη στο σινεμά.

Όσο η Μάρθα οργανώνει την αποχώρηση τους από το θίασο ο Λάμπρος σκέφτεται τη διάλυση του.

Ο Οδυσσέας αιφνιδιάζει τον Πέτρο και τον Μάρκο προτείνοντας τους να συνεργαστούν.

Ο Στάθης ανακοινώνει κάτι πολύ ευχάριστο στην Μάρθα:

Η Ευγενία αποκαλύπτει τον εκβιασμό του Κίμωνα στην Ιουλία:

Ο Οδυσσέας κάνει πρόταση γάμου στην Μαγδαληνή:

