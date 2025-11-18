Η τοποθέτηση του Νικόλα Ράπτη για το ενδεχόμενο παρουσίασης κάποιου παιχνιδιού στην τηλεόραση.

Ο Νίκολας Ράπτης, έδωσε ένα τέλος, στις φήμες που τον ήθελαν στην παρουσίαση κάποιου τηλεπαιχνιδιού, παραθέτοντας την προσωπική του άποψη επί του θέματος.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το απόσπασμα που προβλήθηκε σήμερα, Τρίτη 18 Νοεμβρίου στο «Buongiorno» μιλώντας στην δημοσιογράφο της εκπομπής, Δήμητρα Τσαούση, ξεκαθαρίζοντας τη θέση του, λέγοντας μάλιστα μεταξύ άλλων πως τέτοιου είδους φήμες πιθανά να τον βλάπτουν στην τελική.

Η απάντηση του Νικόλα Ράπτη για το ενδεχόμενο της παρουσίασης

Εμφανώς σαστισμένος λοιπόν, ο Νικόλας Ράπτης, απάντησε σε σχετικά ερωτήματα, τονίζοντας πως δεν είχε γνώση για τα δημοσιεύματα που τον «φέρνουν» στην παρουσίαση: «Μίλαγα με έναν φίλο που μου τα έστειλε και του είπα ότι δεν έχω ιδέα για τι πράγμα μιλάει. Δεν είναι φοβερό ότι γράφεται για εμένα πως θα είμαι στο τηλεπαιχνίδι του Star χωρίς να κάνω δοκιμαστικό; Θα νομίζει ο κόσμος ότι το κρύβω ή ότι πηγαίνω σε κάθε δοκιμαστικό και δεν με παίρνουν. Δηλαδή νομίζω πως όλο αυτό μου κάνει κακό».

Μάλιστα, αναφέρθηκε στο τελευταίο επίσημο δοκιμαστικό για παρουσίαση που έκανε λέγοντας: «Ο τελευταίο δοκιμαστικό που έκανα για τηλεπαιχνίδι ήταν για το 5×5 στον ΑΝΤ1, και το είχα πει».

{https://exchange.glomex.com/video/v-debq470s1hcx?integrationId=40599y14juihe6ly}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Αναφερόμενος στο ενδεχόμενο της τηλεοπτική του επιστροφής και στην μεταφορά της διαδικτυακής εκπομπής σε κάποιο σταθμό, είπε: «Αυτό που κάνουμε με τα παιδιά, με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα και τον Κώστα Μαλιάτση, είναι σαν μία τηλεοπτική εκπομπή. Ζητήθηκε από μερικά κανάλια, αλλά παραγωγικά και ρωτώντας εμάς, αποφασίστηκε να μην μεταφερθεί τηλεοπτικά για πολλούς λόγους, που δεν θα κάτσω να αναφερθώ τώρα».

Τέλος, απάντησε σε σχετικές ερωτήσεις για την Ελίνα Παπίλα, μία από τις παρουσιάστριες του Real View, με την οποία συνεργάζεται και ραδιοφωνικά: «Αυτά τα συζητάμε γιατί είμαστε κάθε μέρα με την Ελίνα, τρεις ώρες εδώ. Είναι κάτι το οποίο είναι εντελώς προσωπικό και δεν θα ήθελα να επεκταθώ…», ανέφερε σχετικά με τα όσα ακούγονται για την εν λόγω τηλεοπτική εκπομπή.