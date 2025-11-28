Η επίσημη ανακοίνωση των εκδόσεων Gutenberg για την παρουσίαση της «Ιθάκης» του Αλέξη Τσίπρα.

Την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου στις 19:00 το απόγευμα θα γίνει η επίσημη παρουσίαση του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα «Ιθάκη» στο Θέατρο Παλλάς. Η επίσημη πρόσκληση για την παρουσίαση του βιβλίου στάλθηκε από τις εκδόσεις Gutenberg.

Η επίσημη παρουσίαση της «Ιθάκης» του Αλέξη Τσίπρα: Το πρόγραμμα της εκδήλωσης στο Θέατρο Παλλάς

Οι εκδόσεις Gutenberg σας προσκαλούν την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου στο Θέατρο Παλλάς (Βουκουρεστίου 5) για την παρουσίαση του νέου βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα, «Ιθάκη».

Στην εκδήλωση θα συζητηθεί το ιστορικό και πολιτικό αποτύπωμα του βιβλίου με τη συμμετοχή των ομιλητών:

Ιωάννα Λαλιώτου , Καθηγήτρια Σύγχρονης Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας,

, Καθηγήτρια Σύγχρονης Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Αντώνης Λιάκος , Ιστορικός και Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών

, Ιστορικός και Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών Ευγενία Φωτονιάτα , Δρ. Οικονομικής Επιστήμης και Συντονίστρια του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Αλέξη Τσίπρα, και

, Δρ. Οικονομικής Επιστήμης και Συντονίστρια του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Αλέξη Τσίπρα, και Γιώργος Χουλιαράκης, Δρ. Οικονομολόγος και Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών (2015-2019).

Στη συνέχεια θα ακολουθήσει ομιλία του Αλέξη Τσίπρα. Η παρουσίαση και ο συντονισμός της εκδήλωσης θα γίνει από τους δημοσιογράφους Μαρία Νικόλτσιου (Alpha TV) και Αντώνη Αντζολέτο (ΣΚΑΪ – Η Καθημερινή).

Η προσέλευση των συμμετεχόντων θα ξεκινήσει στις 18:30 και η εκδήλωση θα αρχίσει στις 19:00.