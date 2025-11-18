Η Μαρία Ιωαννίδου σε μία αποκαλυπτική συνέντευξη.

Στην κάμερα του Alpha και στην εκπομπή «Super Κατερίνα», μίλησε η Μαρία Ιωαννίδου, κατά τη διάρκεια της οποίας, μίλησε για την προσωπική και την επαγγελματική της ζωή.

Συγκεκριμένα, η καλλιτέχνιδα, αναφέρθηκε στον Φρέντυ Γερμανό, στον σύντροφό της Δημήτρη, αλλά και στο σπίτι της στο Μαρούσι, το οποίο ήθελε να πουλήσει αλλά τελικά το ανέβαλε, για συναισθηματικούς λόγους.

Όσα ανέφερε η Μαρία Ιωαννίδου

Αρχικά λοιπόν, η δημοσιογράφος της εκπομπής, την ρώτησε για την κατοικία της και το τί εν τέλει συνέβη με την πώληση, ενώ η ίδια εξήγησε: «Το μετάνιωσα! Ήθελα ένα μεγαλύτερο σπίτι από αυτό, αλλά εν τέλει το έχω αγαπήσει και γι’ αυτό το ακύρωσα…».

Σε δεύτερο χρόνο, μιλώντας για το ενδεχόμενο να βγει η ζωή του Φρέντυ Γερμανού στην μεγάλη οθόνη και να γίνει η ζωή του ταινία, η Μαρία Ιωαννίδου, ανέφερε πως δεν πρόκειται για μία εύκολη απόφαση και γι’ αυτόν το λόγο δεν θα ήθελε να πάρει βεβιασμένες αποφάσεις: «Μιλάμε για τον Φρέντυ Γερμανό. Είναι πολύ επικίνδυνο να πάρω βιαστικές αποφάσεις. Όταν συναρμολογηθούν όλα, ο παραγωγός… Κυρίως, δεν βρίσκουμε Φρέντυ. Αυτό θέλουν να γυρίσουν, «Ούτε αλάτι, ούτε πιπέρι», το βιβλίο του, θέλουν να το κάνουν σήριαλ και είναι δύσκολο να το αποφασίσω», σημείωσε χαρακτηριστικά και αναφέρθηκε στον ηθοποιό που έχει στο μυαλό της πως θα μπορούσε να υποδυθεί τον Φρέντυ Γερμανό:

«Μου έρχεται συνέχεια στο μυαλό ο Φίλιππος Σοφιανός. Του μοιάζει λίγο στο στυλ, σαν παρουσία».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Μιλώντας για τα επόμενα επαγγελματικά της βήματα, η Μαρία Ιωαννίδου, σημείωσε: «Έχω μία θεατρική και μία τηλεοπτική πρόταση. Δεν ξέρω που θα καταλήξω. Έχω μια πρόταση για να είμαι στο Just The 2 of Us».

Λίγο πριν ολοκληρωθεί η συνέντευξη των δύο γυναικών, η δημοσιογράφος, αναφέρθηκε στον σύντροφό της Δημήτρη, με τον οποίο έχουν παντρευτεί με πολιτικό γάμο. Αποκάλυψε μάλιστα, πως η επιθυμία της ήταν ο τελευταίος της σύζυγος να είναι ο Φρέντυ Γερμανός: «Κάναμε έναν γάμο σχεδόν μεταξύ μας. Ήταν πολιτικός», είπε και δείχνοντας τα χέρια της, είπε: «Αυτή είναι η βέρα του Φρέντυ και αυτή του Δημήτρη».

{https://exchange.glomex.com/video/v-debrcfb6gzrt?integrationId=40599y14juihe6ly}

«Όταν ο Δημήτρης μου έκανε πρόταση γάμου, του είπα ότι δεν μπορώ να τον παντρευτώ γιατί θέλω ο τελευταίος μου σύζυγος, να είναι ο Φρέντυ Γερμανός. Και τον εκτιμώ γιατί το δέχεται. Όλοι λέτε ότι είναι σκληρό, αλλά ο Δημήτρης το έχει πάρει απόφαση και το καταλαβαίνει», κατέληξε η Μαρία Ιωαννίδου.