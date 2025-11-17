«Παιχνίδια Εκδίκησης» - Η τελευταία πράξη κάθε Τετάρτη στις 22:30 στον ΑΝΤ1.

Τα «Παιχνίδια Εκδίκησης» ξεκίνησαν να γράφουν την Τελευταία Πράξη. Και κανείς δεν ξέρει ποιος θα μείνει όρθιος, όταν γραφτεί η λέξη ΤΕΛΟΣ.

Κάθε επιλογή έχει κόστος, κάθε κίνηση κρύβει μια απειλή και κάθε αποκάλυψη φέρνει την καταστροφή ακόμα πιο κοντά.

Το παιχνίδι, πλέον, ανατρέπεται. Ο ρόλος του κυνηγού αλλάζει, οι θύτες γίνονται θηράματα και εκείνος που είχε την ψευδαίσθηση της νίκης θα τα χάσει όλα.

Η πραγματική εκδίκηση ξεκινά τώρα και θα είναι σκληρή, ανελέητη και διπλή.

«Παιχνίδια Εκδίκησης»: Τετάρτη 19 Νοεμβρίου στις 22:30

Ένας άγριος καβγάς με τον Άγη ξαναφέρνει κοντά τη Μαρίνα με τον Χρήστο. Ο Χρήστος, αποφασισμένος να βγει στην αντεπίθεση, ανακαλεί την παραίτησή του από τον Όμιλο Γερολυμάτου και ζητά τη βοήθεια του Διονύση, για να καταφέρει να ξεσκεπάσει τον Άγη.

Από την άλλη, η Χρύσα και ο Μάνος ετοιμάζουν τον γάμο τους, ενώ η Κλέλια δέχεται μια πρόταση από τη Χρύσα που τη συγκινεί πολύ.

Ο Άγης εξακολουθεί να επηρεάζει ψυχολογικά τη Μάγια και να την πείθει, όλο και περισσότερο, ότι πρέπει να επιστρέψουν στη Μαδρίτη, προκειμένου να είναι ευτυχισμένοι.

Ο Μάρκος ζητάει από τον Διονύση να επιστρέψει στη δουλειά. Ο Μάνος εξακολουθεί να πηγαίνει στο καφέ, όπου εργάζεται η Αφροδίτη, αυτή τη φορά όμως, τον περιμένει μία μεγάλη έκπληξη.

«Παιχνίδια Εκδίκησης»: Τετάρτη 19 Νοεμβρίου στις 22:30, και κάθε Τετάρτη στον ΑΝΤ1