«Άγιος Έρωτας» - Όλες οι εξελίξεις
Η Βιργινία μπαίνει εμπόδιο στα σχέδια της Σοφίας. Ο πατήρ Νικόλαος μπροστά σε νέο πειρασμό.
Ο Παύλος στο γραφείο του, επιτίθεται βίαια στη Θάλεια, ώσπου ο Κυριάκος εισβάλλει την κατάλληλη στιγμή και τον πετάει έξω μπροστά σε υπαλλήλους και πελάτες.
Στο σχολείο, η Δέσποινα ενημερώνει την Ελένη και την Άννα για τις φήμες που ακούγονται για τη «στενή σχέση» που έχουν αναπτύξει μεταξύ τους.
{https://www.youtube.com/watch?v=HeZeCZTKlio}
Η Ελένη δείχνει στην αρχή να απομακρύνεται από την Άννα, όταν όμως εκείνη επιμείνει, η Ελένη αποκαλύπτει τα κρυφά της αισθήματα.
Παράλληλα, η Σοφία υποδέχεται στο σπίτι της την Αναστασία με σκοπό να της δώσει το βοτάνι που θα της διακόψει την εγκυμοσύνη.
{https://www.youtube.com/watch?v=JWoh63WcavY}
Η Βιργινία που υποπτεύεται το σχέδιο της, αναλαμβάνει δράση και συγκρούεται μαζί της.
Την ίδια στιγμή η Δώρα, μόνη στο δωμάτιό της, βασανίζεται από τις θολές αναμνήσεις της πυρκαγιάς.
Στη Λαμία, ο πατήρ Νικόλαος δέχεται να βγει για έναν περίπατο με τη Φανή και στο τέλος αυτής της πολύ ευχάριστης βόλτας, ο πατήρ Νικόλαος, μόνος, προσεύχεται με αγωνία να μην υποπέσει σε πειρασμό.
{https://www.youtube.com/watch?v=LTA0RfKM_jU}
Στη φυλακή, η Χριστίνα, αρνείται να υποταχθεί στην Αγγέλα, το «αφεντικό» της πτέρυγας.
Το βράδυ όμως, δύο κρατούμενες εισβάλλουν στο κελί της φέρνοντάς την αντιμέτωπη μαζί της.
{https://www.youtube.com/watch?v=-dTISPDzVMM}