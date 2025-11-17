«Φάρμα» - Οι δοκιμασίες πολλαπλασιάζονται, οι εντάσεις κορυφώνονται και τα συμβούλια συνεχίζονται.

Η προηγούμενη εβδομάδα ήταν εβδομάδα επιστροφών για τη Φάρμα, με τους παίκτες, που είχαν αποχωρήσει, να επιστρέφουν με στόχο να διεκδικήσουν ξανά τη θέση τους!

Η Στέλλα Παλούκη και ο Λάμπρος Λιαμίρας, μονομάχησαν απέναντι στην Κωνσταντίνα Φυλακτάκη και στον Γιώργο Ανυφαντάκη, με τους τελευταίους να εξασφαλίζουν την παραμονή τους.

«Φάρμα» - Όσα θα δούμε απόψε στις 21:00

Απόψε, Δευτέρα 17 Νοεμβρίου, στις σκηνές ο Γιώργος δείχνει ανακουφισμένος, μετά το θετικό αποτέλεσμα της μονομαχίας, ενώ στο σπίτι η Βαλεντίνα Σπέντζα παραμένει το βασικό θέμα συζήτησης για τους συμπαίκτες της.

Οι αποχωρήσαντες πρόλαβαν να ενημερώσουν τους farmers για όσα συμβαίνουν εκτός Φάρμας και για την άποψη που έχει σχηματιστεί για αυτούς, με αποτέλεσμα οι συζητήσεις γύρω από τα νέα να συνεχίζονται.

Ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος υποδέχεται τις δύο ομάδες στο Παιχνίδι Προμηθειών ή μάλλον στα… Παιχνίδια Προμηθειών.

Αυτή τη φορά, οι παίκτες παίρνουν μέρος σε ένα «Αρκαδικό Τρίαθλο», που περιλαμβάνει τρία από τα παιχνίδια που έπαιξαν και αγάπησαν: «Μουσικές Καρέκλες», «Πόλεμος των άκρων» και «Πέναλτι στα τυφλά».

Η 1 η Ομαδική Δοκιμασία Ασυλίας, που ακολουθεί, δοκιμάζει τα όρια των παικτών, καθώς απαιτεί να επιστρατεύσουν όσα αποθέματα δύναμης έχουν, ώστε να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν.

Ένας απρόσμενος τραυματισμός διακόπτει απότομα τον αγώνα. Ποια ομάδα θα συνεργαστεί καλύτερα και θα καταφέρει να φτιάξει πρώτη το παζλ, που θα της χαρίσει την πολυπόθητη νίκη;

Στο Συμβούλιο της Ηττημένης Ομάδας πολλά θέματα βγαίνουν στην επιφάνεια και ο 1ος μονομάχος δε φαίνεται να αποδέχεται την επιλογή του αρχηγού. Είναι δίκαιη η απόφαση ή υπάρχουν άλλα κίνητρα από πίσω;

