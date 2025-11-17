«Να μ’ αγαπάς» από Δευτέρα μέχρι και την Πέμπτη στις 20:00
Ο Λευτέρης είναι έτοιμος να αποκαλύψει σε όλους ότι εκείνος και η Φωτεινή είναι παιδιά της Ζωής…
Ο Χάρης προκαλεί τον Λευτέρη με υπονοούμενα για την αδερφή του, εκείνος εξοργίζεται και τον εγκαταλείπει στην ερημιά.
Ορφέας και Φωτεινή τα ξαναβρίσκουν.
{https://www.youtube.com/watch?v=On8-KbEDMrE}
Ο Λευτέρης ζητά εξηγήσεις από την Άννα για τον γάμο της.
Η Σοφία προσπαθεί ανεπιτυχώς να τραβήξει την προσοχή του Άγγελου.
Ο Χάρης στο δείπνο, μπροστά στον Άγγελο, επιτίθεται στα δίδυμα, ο Λευτέρης οδηγεί τα πράγματα στο όριο και η Ζωή, μην αντέχοντας την πίεση, καταρρέει μπροστά σε όλους…
Ο Λευτέρης ζητά εξηγήσεις από την Άννα για την ξαφνική αλλαγή στη συμπεριφορά της…
{https://www.youtube.com/watch?v=9bo--KJW8B0}