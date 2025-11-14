Στην πρεμιέρα του νέου κύκλου του «Stranger Things» στο Λονδίνο.

Η Μίλι Μπόμπι Μπράουν φάνηκε να εκνευρίζεται με φωτογράφο, κατά τη διάρκεια της πρεμιέρας του 5ου κύκλου του «Stranger Things», στο Λονδίνο.

Η 21χρονη Βρετανίδα ηθοποιός ήταν στο κόκκινο χαλί και πόζαρε για τους φωτογράφους, αρκετοί από τους οποίους φώναζαν διάφορα «αιτήματα», όπως συμβαίνει πάντα σε τέτοιες περιστάσεις. Μία λέξη όμως φαίνεται πως χάλασε, στιγμιαία τουλάχιστον, τη διάθεση της Μίλι Μπόμπι Μπράουν.

Όταν άκουσε να της φωνάζουν να χαμογελάσει, η ηθοποιός αντέδρασε. «Να χαμογελάσω; Χαμογέλα εσύ!», είπε σε φωτογράφο. Αμέσως μετά γύρισε την πλάτη της και αποχώρησε από το κόκκινο χαλί.

{https://x.com/nypost/status/1989128703964496146?s=20}