Η Γιώτα Νέγκα σε μία αποκαλυπτική συνέντευξη.

Καλεσμένη στην διαδικτυακή εκπομπή «Rainbow Mermaids», βρέθηκε η Γιώτα Νέγκα, η οποία μεταξύ άλλων αναφέρθηκε τόσο στην καριέρα της και την προσωπική της ζωή – όσο και στο πρόβλημα που είχε αντιμετωπίσει στο παρελθόν με τη φωνή της.

Η ερμηνεύτρια, μίλησε διεξοδικά για τη ζωή της, ενώ αναφέρθηκε και στην περίοδο, όπου της είχαν ζητήσει να αλλάξει την εμφάνισή της.

Όσα αποκάλυψε η Γιώτα Νέγκα

Αρχικά λοιπόν, μιλώντας για την καριέρα της, αναφέρθηκε και στο πρόβλημα που αντιμετώπισε στο παρελθόν με τη φωνή της: «Ξεκίνησα να δουλεύω τότε πιο ανοιχτά. Έπαθα ένα πρόβλημα με τη φωνή μου λόγω κακών ηχητικών συνθηκών. Πήγα στο Εθνικό Ωδείο στη δασκάλα μου, την κυρία Διαμαντοπούλου για να με κάνει καλά και μέσα από το ωδείο ο Παναγιώτης Καλατζόπουλος, ζήτησε κάποιο υλικό για ακρόαση… και έτσι πήρα το «Με τα μάτια κλειστά», είναι φοβρεό το πώς μία πόρτα αν την ανοίξεις –πόσες έχει από πίσω».

{https://exchange.glomex.com/video/v-de6ly9f9fyv5?integrationId=40599y14juihe6ly}

Σε άλλο σημείο της συζήτησης, θυμήθηκε τη φορά που της είχε ζητηθεί να αλλάξει την εμφάνισή της: «Τώρα που το συζητάμε, καταλαβαίνω τους λόγους. Ο καθένας βλέπει τη διαδικασία της δουλειάς αυτής από τη δική του πλευρά. Ήμουν καθαρά διασκεδάστρια, στρουμπουλούλα σκουρομελάχρινη, ζουμπουρλή. Είχε ξεκινήσει να με μαθαίνει ο κόσμος και το πρόσωπο που μου το είπε, είχε αυτή την εικόνα. Γέλασα φυσικά. Δεν το πήρα πιο βαθιά, δεν έδινα σημασία. Εμένα με ενδιέφερε το τραγούδι», ανέφερε αρχικά και πρόσθεσε με χιούμορ: «Το συγκεκριμένο πρόσωπο παρόλα αυτά ήταν μάντισσα. Και ξανθιά έγινα. Και ίσιωσα τα μαλλιά και έχασα και λίγα κιλά. Τα έκανα στον δικό μου χρόνο».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://exchange.glomex.com/video/v-de6nq6oyfjc9?integrationId=40599y14juihe6ly}