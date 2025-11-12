Η συγκινητική ανάρτηση της Ευρυδίκης Παπαδοπούλου.

Μία διαφορετική και άκρως σημαντική ανάρτηση έκανε η Ευρυδίκη Παπαδοπούλου το απόγευμα της Τετάρτης, 12 Νοεμβρίου, μέσω της οποίας, αποκάλυψε πως βρέθηκε αντιμέτωπη με μία μορφή καρκίνου και μάλιστα σε προχωρημένο στάδιο.

Η πρώην παίχτρια του My Style Rocks, αποκάλυψε πως έδωσε την προσωπική της μάχη με το λέμφωνα Hodgkin, ενώ έστειλε ένα ηχηρό μήνυμα στους ακόλουθούς της, τονίζοντας πως η πρόληψη και η έγκαιρη διάγνωση, μπορεί να σώσει ζωές.

Μέσω της δημοσίευσής της, αποκάλυψε πως η ίδια, αγνοούσε τα συμπτώματα επί δύο ολόκληρα χρόνια με αποτέλεσμα να κινδυνεύσει ακόμη και η ακεραιότητά της.

«Ίσως να μην περνούσαν δύο χρόνια με τον αιματολογικό καρκίνο μέσα μου κι αυτό γιατί αγνόησα τα συμπτώματα. Τα αγνόησα γιατί δεν τα ήξερα. Έφτασα στο τρίτο τελικό στάδιο ενός αιματολογικού καρκίνου, αυτόν του λεμφώματος Hodgkin, γιατί απλώς αγνόησα τα σημάδια», ακούγεται να λέει αρχικά στο βίντεο, ενώ συνέχισε τονίζοντας και εξηγώντας τα προειδοποιητικά σημάδια της νόσου:

«Φαγούρα, νυχτερινές εφιδρώσεις, έντονος βήχας, ανορεξία, απώλεια βάρους, πυρετός και ένιωθα κουρασμένη χωρίς λόγο. Πέρασαν δύο χρόνια μέχρι να μάθω τι πραγματικά συμβαίνει στον οργανισμό μου. Αν το είχα ψάξει πιο νωρίς, ίσως να μην είχα φτάσει σε τόσο προχωρημένο στάδιο με κίνδυνο να χάσω τη ζωή μου. Γι’ αυτό κάνω αυτό το βίντεο. Για να μάθεις κι εσύ αυτά που εγώ έμαθα αργά. Αν έχεις ένα ή περισσότερα από τα συμπτώματα που ανέφερα, μην τα αγνοείς. Πήγαινε στο γιατρό και έλεγξέ το. Μην φοβάσαι να πας στο γιατρό. Και να θυμάσαι πως η έγκαιρη διάγνωση σώζει ζωές κυριολεκτικά», αναφέρει χαρακτηριστικά στο βίντεο.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://www.tiktok.com/@papadopoulou_evridiki/video/7571854084668525846}