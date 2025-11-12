Όσα αποκάλυψε ο Δημήτρης Λάλος για τη σειρά «Μια νύχτα μόνο» και τη σύντροφό του, Μαρίλιτα Λαμπροπούλου.

Καλεσμένος στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA», βρέθηκε το πρωί της Τετάρτης ο Δημήτρης Λάλος, ο γνωστός ηθοποιός που πρωταγωνιστεί στην σειρά του σταθμού «Μια νύχτα μόνο», η οποία ήδη φαίνεται να έχει αγαπηθεί πολύ από το κοινό.

Ο πρωταγωνιστής της σειράς σήμερα, μίλησε για το ρόλο του και την πλοκή της ιστορίας, ενώ παραχώρησε και ορισμένες λεπτομέρειες για τις εξελίξεις της ιστορίας.

Φυσικά, από τη συζήτηση, δεν θα μπορούσε να λείπει η αναφορά στην σύντροφό του Μαριλίτα Λαμπροπούλου, με την οποία – όπως έχουν παραδεχθεί- είναι ζευγάρι και πίσω από τις κάμερες της σειράς.

Όσα αποκάλυψε ο Δημήτρης Λάλος για τη σειρά «Μια νύχτα μόνο»

Αρχικά, μιλώντας για τον χαρακτήρα του στη σειρά, ο πρωταγωνιστής, ανέφερε: «Ο χαρακτήρας του είναι λίγο κοινωνικά αδέξιος. Δεν μπορεί να εκφράσει τα συναισθήματά του και αυτό είναι ένα πρόβλημα. Έτσι μιλάει για οικονομικά, εκεί που νιώθει ισχυρός… Ο χαρακτήρας μου προσπαθεί να τεστάρει αυτή τη γυναίκα, γιατί τη θέλει. Είναι ερωτευμένος μαζί της».

Γυρνώντας το χρόνο πίσω, αναφέρθηκε στο πότε και για ποιον λόγο είπε το «ναι» για να συμμετάσχει στην παραγωγή: «Την αγαπήσαμε πολύ αυτή τη σειρά. Είπα το «ναι», γιατί έπαιξαν ρόλο οι συνεργάτες. Αν έχεις σωστούς συνεργάτες, θα κάνεις και μία σωστή δουλειά. Όλοι οι συμμετέχοντες σε όλες τις θέσεις είναι ένας και ένας».

Εξηγώντας μάλιστα, ορισμένες αντιδράσεις του πρωταγωνιστή, ανέφερε: «Απογοητεύτηκα όταν στη σειρά η Αρετή πήρε τα λεφτά… Ο χαρακτήρας μου προσπαθεί να τεστάρει αυτή τη γυναίκα, γιατί είναι ερωτευμένος μαζί της… Και όταν εκείνη δέχεται την προσφορά του, απογοητεύεται. Η Αρετή είναι και αυτή ερωτευμένη μαζί μου αλλά ακόμα το ψάχνει».

Και αποκαλύπτει: «Και ο ξάδελφός μου είναι ερωτευμένος μαζί της, αλλά εγώ την είδα πρώτος. Τώρα θα καταλάβω ότι αυτή η γυναίκα ήθελε τα λεφτά γι’ αυτό το λόγο, και θα γίνω χαλί να με πατήσει».

«Την παρακολουθώ», παραδέχεται, «αλλά κολλάω στη κίνηση. Τώρα θα καταλάβω τι τα ήθελε τα λεφτά».

