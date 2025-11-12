«Να μ’ αγαπάς», Δευτέρα με Πέμπτη στις 20:00.

Η Αλίνα Κοτσοβούλου, η Χαρούλα Λιόλιου, η μαγείρισσα του αρχοντικού των Καλλιγά στην αγαπημένη σειρά του Alpha, «Να μ' αγαπάς», ήταν προσκεκλημένη σήμερα της Κατερίνας Καινούργιου και της «Super Κατερίνα».

Η ηθοποιός μίλησε για το ρόλο της και τις εξελίξεις στη σειρά - την οποία παρακολουθούμε Δευτέρα έως Πέμπτη στις 20:00- ενώ στάθηκε και στο νέο τραγούδι των Νίκου Τερζή/Γιάννη Κότσιρα το οποίο θα ακούσουμε στο σημερινό επεισόδιο.

Ο τίτλος του είναι «Αντέχω», με ερμηνευτή τον Χάρη Βαρθακούρη.

«Ο Νίκος Τερζής είναι μουσικάρα και ο Γιάννης Κότσιρας έχει απογειώσει ό,τι τραγούδι έγραψε με αυτούς τους φοβερούς στίχους» λέει η Αλίνα Κοτσοβούλου.

«Να μ’ αγαπάς»: Όσα ανέφερε η μαγείρισσα του αρχοντικού των Καλλιγά

Η Χαρούλα είναι μια γυναίκα απλή και λαϊκή, πανέξυπνη, με ευαισθησία που καταλαβαίνει πρώτη απ’ όλους τα ερωτικά ρεύματα που αρχίζουν να εισβάλλουν στο αρχοντικό. Ένας ρόλος «γλυκός».

«Τους έχω ξεγελάσει όλους στην ελληνική τηλεόραση και μου δίνουν όλους τους γλυκούς χαρακτήρες» σχολιάζει με χιούμορ. «Δεν έχω παίξει την κακιά, όχι ακόμη. Θα ήθελα» αναφέρει η Αλίνα Κοτσοβούλου.

Και προσθέτει: «Απολαμβάνω αυτή τη συνεργασία. Η Χαρούλα είναι ένα πολύ γλυκό πρόσωπο, είναι μαγείρισσα, είναι οικονόμος, κρατάει το σπίτι, το αρχοντικό Καλλιγά… Είναι μια σειρά που έχει στήσει με πολύ αγάπη ο Alpha και είμαι πολύ τυχερή που με επέλεξε ο σκηνοθέτης της σειράς, Βασίλης Παπαβασιλείου. Είναι και άλλοι δύο σκηνοθέτες, ο Βαγγέλης Καλατζής και Βασίλης Καρφής… Είναι μια πολύ δύσκολη επίπονη καθημερινή σειρά».

Θα έχει εξέλιξη ο ρόλος; Η Χαρούλα «δεν θα είναι συνέχεια γλυκιά. Η Ζωή (Στεφανί Καπετανίδη) αντιμετωπίζει κάποια προβλήματα στη σειρά. Θα έλθει σε πολύ μεγάλη ρήξη με τον σύζυγό της Θεόφιλο (Στάθης Σταμουλακάτος) και η Χαρούλα θα πάρει το μέρος της. Και θα μας διώξει όλους από το σπίτι ο Θεόφιλος. Και θα γίνει της κακομοίρας» απαντά.

Οπότε… «θα δείτε μια άλλη πλευρά της Χαρούλας που μάχεται για το δίκιο, που ενίσταται, που φωνάζει στο αφεντικό της και διατηρεί τη στάση της. Από την ώρα που παίρνει μια απόφαση θα την κρατήσει μέχρι τέλους και θα στηρίξει τη Ζωή».

Τι έχει αγαπήσει στο ρόλο: Εκτός του ότι «συνεργάζομαι με πολύ ταλαντούχους ανθρώπους… μου αρέσει που εγώ, ως μαγείρισσα και οικονόμος, τους έχω όλους στην κουζίνα και τους καθοδηγώ, προσπαθώ να κρατήσω ισορροπίες… Είναι μια πολύ ωραία δουλειά. Μας δίνουν χώρο οι σκηνοθέτες να βρίσκουμε πράγματα να δουλεύουμε, λεπτομέρειες για να κάνουμε το ρόλο δικό μας, ένα εξαιρετικό σενάριο…»

Για την αποδοχή της σειράς και την αγάπη του κόσμου σημειώνει ότι «δουλέψαμε όλο το καλοκαίρι πολύ εντατικά -και δουλεύουμε πολύ εντατικά-, και δεν ξέρεις εάν θα έχει επιτυχία κάτι. Ξέρεις ότι εργάζεσαι σε κάτι καλό, πάντοτε ο Alpha έχει σφραγίδα στη μυθοπλασία μεγάλη, και η παραγωγή της σειράς, ο Σταύρος Καπελούζος και η Pedio Productions μας έχει δώσει όλα τα εχέγγυα. Το αγάπησε ο κόσμος και χαιρόμαστε πολύ με αυτό».

